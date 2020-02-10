Опережает на поколение: на Западе оценили модернизацию Т-90М

Успешно прошедший испытания танк Т-90М "Прорыв-3" лишь незначительно уступает перспективному Т-14 "Армата" и на целое поколение опережает первый вариант своей серии.

Модернизацию, в ходе которой Россия получила фактически новую машину, оценило издание Military Watch Magazine.

Огневая мощь "Прорыва-3" возросла за счет оснащения пушкой от танка Т-14, которая вместе с комплексом управления огнем "Калина" дает возможность применять широкую номенклатуру боеприпасов.

В числе других основных улучшений Т-90М - система активной защиты "Афганит" и комплекс динамической защиты "Реликт", а также взятые с "Арматы" цифровые системы связи и управления, которые существенно улучшают осведомленность при ведении боевых действий.

Еще одним преимуществом "Прорыва-3" называется более дешевая эксплуатация и техническое обслуживание. Вместе с тем в материале отмечается, что обновление Т-90М повлияет и на стоимость производства Т-14 "Армата".

- Несколько сотен танков Т-90 будут модернизированы до уровня Т-90М. Новые машины также будут выпускаться уже по новому стандарту. То есть позаимствованные с Т-14 основные орудия и системы управления огнем будут производиться в гораздо больших количествах, что снизит стоимость самой "Арматы", - пишет издание.

Остается неизвестным, будет ли модернизированный танк предлагаться на экспорт. Журнал допускает, что среди стран-пользователей Т-90 "комплекс обновления с передовыми технологиями станет весьма востребованным".