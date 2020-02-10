Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
10.02.2020,  
15:10
Текст:  Тимур Алимов

Опережает на поколение: на Западе оценили модернизацию Т-90М

Успешно прошедший испытания танк Т-90М "Прорыв-3" лишь незначительно уступает перспективному Т-14 "Армата" и на целое поколение опережает первый вариант своей серии.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Видео: управляемая ракета боевиков попала в сверхзащищенный Т-72 Adra

Модернизацию, в ходе которой Россия получила фактически новую машину, оценило издание Military Watch Magazine.

Огневая мощь "Прорыва-3" возросла за счет оснащения пушкой от танка Т-14, которая вместе с комплексом управления огнем "Калина" дает возможность применять широкую номенклатуру боеприпасов.

В числе других основных улучшений Т-90М - система активной защиты "Афганит" и комплекс динамической защиты "Реликт", а также взятые с "Арматы" цифровые системы связи и управления, которые существенно улучшают осведомленность при ведении боевых действий.

Еще одним преимуществом "Прорыва-3" называется более дешевая эксплуатация и техническое обслуживание. Вместе с тем в материале отмечается, что обновление Т-90М повлияет и на стоимость производства Т-14 "Армата".

- Несколько сотен танков Т-90 будут модернизированы до уровня Т-90М. Новые машины также будут выпускаться уже по новому стандарту. То есть позаимствованные с Т-14 основные орудия и системы управления огнем будут производиться в гораздо больших количествах, что снизит стоимость самой "Арматы", - пишет издание.

Остается неизвестным, будет ли модернизированный танк предлагаться на экспорт. Журнал допускает, что среди стран-пользователей Т-90 "комплекс обновления с передовыми технологиями станет весьма востребованным".

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
БМД-3 приняли на вооружение 30 лет назад 12:34
В США назвали естественное препятствие для войны с Россией 08:40
Т-90С подтвердил свое прозвище "летающий танк" в Индии 07.02.2020
модернизация
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Пара F-35 не смогла долететь до Финляндии 12:24
Радикально модернизированная версия БМП-2 представлена в Индии 05.02.2020
Когда в войска поступят перспективные образцы вооружений и техники 03.02.2020