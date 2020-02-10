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10.02.2020 13:35
Рубрика: Спорт

Определен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Текст: Максим Домчев
Определен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону, который состоится с 13 по 23 февраля в итальянском городе Антхольц-Антерсельва.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Состав российской команды назвал президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. На прошедшей пресс-конференции он рассказал о том, кто примет участие в чемпионате мира.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев - эти трое будут участвовать больше. Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов и рассматриваем Саида Каримуллу Халили. Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых. Практически утвердили Екатерину Глазырину и, возможно, привезем Ульяну Кайшеву", - цитирует слова Драчева РИА Новости.

Оценивая выступление российских биатлонистов в нынешнем сезоне, Драчев отметил, что не считает результаты неубедительными. Напомним, что за последние 26 гонок на этапах кубка мира российские спортсмены ни разу не добирались до подиума. По словам главы СБР, главной причиной невысоких результатов являются проблемы с подготовкой лыж. Специально к чемпионату мира было подготовлено 25 пар лыж и наблюдается положительная динамика.

"Мы проанализировали результаты нашей команды и наших соперников за последние месяцы, разбирались, почему такой прорыв совершили команды Норвегии и Франции. Сейчас мы работаем над устранением этого отставания", - сказал Драчев.

Также по словам Драчева решены проблемы с оружием и патронами, которые возникали по ходу сезона.

Ранее в интервью РИА Новости Драчев рассказал, что у команды нет как такового медального плана на ЧМ, а также рассказал о том, кто сможет побороться за награды.

"В целом в каждой гонке наши лидеры - Куклина, Миронова, конечно, Логинов с Елисеевым - могут бороться. Как показывает практика, и стрелять могут "на ноль" четыре рубежа. Поэтому в каждой гонке чемпионата мира мы будем бороться", - сказал он.

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В тоже время нынешний чемпионат мира не станет показателем. Глава СБР рассказал о том, что с учетом всех проблем, главной задачей станет подготовка к двум следующим сезонам накануне Олимпиады.

"Если честно, я даже не смотрю на этот чемпионат мира. Я смотрю сейчас на следующий летний подготовительный период и провожу анализ с учетом подготовки к двум следующим сезонам. Потому что нам надо много чего изменить, нам надо много в чем догнать лидеров, - сказал он. - Хотя бы в отношении материально-технической базы команды. Это и сервис, и оружие, и методики, и медицина. Мы должны собраться и привести базу в то состояние, чтобы дать конкуренцию двум лидирующим странам. Это ведь касается и женского биатлона, там лидируют те же норвежки и те же француженки".

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