Министерство обороны в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне продолжило публикацию уникальных архивных документов, связанных с окончанием боевых действий на территории Европы. Военные выложили серию ранее не публиковавшихся фотографий, на которых изображены прославленные советские полководцы. Военачальников фотографы запечатлели в последний период войны - при подготовке операций по освобождению восточноевропейских государств. А также по итогам этих успешных операций.

Маршал Советского Союза Иван Конев (второй слева) на параде союзных войск в Вене в 1945 году. Фото: mil.ru

В военном ведомстве отметили, что фотодокументальный проект "Освободители Европы" посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от немецко-фашистских захватчиков. "Подборка фотографий, большинство из которых публикуются в открытом доступе впервые, рассказывает о различных событиях завершающего этапа войны. В частности, о боевых полководческих буднях, об участии военачальников в парадах в освобожденных городах, о редких минутах отдыха, а также о встречах с союзниками и представителями спасенных народов", - рассказали в Министерстве обороны РФ.

Одна из представленных уникальных фотографий сделана 8 мая 1945 года во время подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии. На архивном снимке запечатлены: командующий 16-й воздушной армией генерал-полковник Сергей Руденко, командующий артиллерией 1-го Белорусского фронта генерал-полковник Василий Казаков, начальник штаба фронта генерал-полковник Михаил Малинин, член Военного совета фронта генерал-лейтенант Константин Телегин, член Военного совета 5-й Ударной армии генерал-лейтенант Федор Боков. Среди стоящих журналистов можно разглядеть знаменитого Константина Симонова.

На другой фотографии - будущий министр обороны СССР, а весной 1945-го командующий 1-м Белорусским фронтом, маршал Георгий Жуков в бинокль следит за тем, как в ходе Берлинской операции в первые дни мая фронтовая артиллерия генерала-полковника Василия Казакова заканчивает "утюжить" позиции фашистской группировки, из последних сил пытающейся спасти Берлин.

В одном из разделов показаны командиры, какими они были не на поле боя, а в послевоенной жизни - в домашней обстановке, с супругами, на отдыхе

Кроме того, многие из публикуемых фотографий запечатлели реакцию европейцев на своих освободителей - открытость, дружелюбие и искреннюю благодарность советским солдатам за добытую в жестоких боях свободу.

Маршал Константин Рокоссовский рассматривает в Германии трофеи. Фото: mil.ru

Так, на одной из фотографий видно, насколько восторженно в начале мая 1945-го в столице Чехословакии местные жители встречали советских военных. В кадре - командующий войсками 1-го Украинского фронта маршал Иван Конев в плотном кольце радующихся жителей Праги. Видно, насколько искренне люди благодарят военачальника за то, что подчиненные ему части и подразделения спасли город.

В военном ведомстве уточнили, что проект подготовлен при участии "Фонда памяти полководцев Победы", а многие фото предоставлены из семейных и личных архивов родственников военачальников.

В одном из разделов также показаны командиры, какими они были не на поле боя, а в обычной послевоенной жизни - как выглядели в домашней обстановке, как отмечали победу и проводили время на отдыхе.

В разделе проекта, посвященном послевоенному времени, можно также найти фотографии, сделанные летом 1945 года в Берлине. Так, на одном из снимков запечатлено празднование Дня воздушного флота в Германии в августе 1945 года. Кроме того, в разделе опубликованы снимки полководцев с супругами.

Отмечается, что уникальные фотоснимки опубликованы в рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы". Чуть ранее Минобороны опубликовало архивные документы и фотографии к 75-летию Ялтинской конференции, прошедшей в феврале 1945 года.