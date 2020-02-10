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10.02.2020 10:25
Рубрика: В мире

Орангутанг в Индонезии спас человека из реки, кишащей змеями

Текст: Андрей Васильев

О трогательном случае спасения человека обезьяной рассказал фотограф-любитель Анил Прабхакар. Он запечатлел момент, когда обезьяна на индонезийском острове Борнео протягивает руку, чтобы вытащить человека из кишащей змеями воды.

Прабхакар, геолог из Кералы в Индии, находился в туристическом походе с друзьями в заповедном лесу, которым управляет Фонд выживания орангутангов Борнео, когда стал свидетелем этой сцены, сообщило агентство Associated Press.

Он увидел, как служащий заповедника, который очищает воду от змей, оказался окруженный рептилиями. В этот момент у воды показался большой орангутанг, немедленно протянувший лапу человеку, которому было трудно двигаться в мутной воде. Обезьяна вытащила человека на берег и ушла восвояси. "Казалось, что орангутанг говорил человеку: "Могу я вам помочь?", - написал в своем посте Анил Прабхакар, сказав, что служащий также быстро ушел от реки.

Фото: vk.com/roevzoo
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Эта трогательная встреча орангутанга с человеком, которую запечатлел фотограф на Борнео, растопила сердца людей во всем мире. Пользователи Instagram не устают восхищаться благородством обезьяны и ее "человеческой смекалкой и находчивостью". Под фотографией поставили лайки более 15 тысяч человек.

Ядовитые змеи представляют опасность для орангутангов на Борнео, которые находятся под угрозой исчезновения от лесных пожаров, утраты мест обитания и охоты на них. "Можно сказать, что змеи - их самый большой враг", - сказал Прабхакар.

По данным фонда BOS, орангутанг является единственной большой обезьяной в Азии и встречается в основном на Борнео и Суматре в Индонезии, а остальные 10 процентов этого вида обезьян находятся в Сабахе и Сараваке в Малайзии. По оценкам экспертов, в последние десятилетия популяция орангутангов на Борнео сократилась более чем на 80 процентов.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия

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