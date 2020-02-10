За последние сутки от коронавируса погибли 97 человек

Вчера умерло еще 97 человек, заразившихся коронавирусом, - это самое большое число смертей за один день с начала эпидемии. Общее число жертв в провинции Хубэй достигло 877 и превысило количество жертв эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 года. Тогда сообщалось о 800 погибших.

На территории континентального Китая зарегистрировано 908 смертей. По одному смертному случаю отмечено в Гонконге и на Филиппинах. Таковы официальные данные китайских властей.

При этом около 3300 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Число новых случаев заражения вирусом стабилизировалось. Однако, по мнению экспертов, пик эпидемии еще не пройден. Под наблюдением медиков остаются 190 тысяч жителей Китая.