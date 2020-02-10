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10.02.2020 08:45
Рубрика: Общество

За последние сутки от коронавируса погибли 97 человек

Текст: Ирина Невинная

Вчера умерло еще 97 человек, заразившихся коронавирусом, - это самое большое число смертей за один день с начала эпидемии. Общее число жертв в провинции Хубэй достигло 877 и превысило количество жертв эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 года. Тогда сообщалось о 800 погибших.

Фото: Xiao Yijiu/Xinhua via AP
Эпидемия коронавируса в Китае достигнет пика во второй половине февраля

На территории континентального Китая зарегистрировано 908 смертей. По одному смертному случаю отмечено в Гонконге и на Филиппинах. Таковы официальные данные китайских властей.

При этом около 3300 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Число новых случаев заражения вирусом стабилизировалось. Однако, по мнению экспертов, пик эпидемии еще не пройден. Под наблюдением медиков остаются 190 тысяч жителей Китая.

Общество Здоровье Распространение коронавируса 2019-nCoV

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