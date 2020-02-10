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10.02.2020 09:50
Рубрика: Культура

"Паразиты" добрались до Голливуда

Текст: Валерий Кичин
Итоги церемонии вручения "Оскаров" задолго до церемонии казались очевидными. Слишком уж триумфальным было шествие по фестивалям и профессиональным гильдиям фильмов "1917" - компьютерно-военной эпопеи Сэма Мендеса и "Паразиты" - социальной сатиры Пон Чжун Хо.

Оба, по-моему, не назовешь выдающимися, хотя в первом сильна имитация "эффекта присутствия", а во втором стандартная для восточного кино коллизия подана с присущим корейскому мастеру драйвом и шиком. Первому уверенно предрекали призы за режиссуру и лучший фильм. Второму - как минимум признание лучшим среди международных игровых картин (бывшая номинация "Лучший фильм на иностранном языке").

Фото: AP Photo/Chris Pizzello
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Результат голосования голливудских академиков ошеломил даже любителей подобных компромиссов: все главные "Оскары" ушли корейским "Паразитам", признанным лучшими и американской, и в международной категориях, - это второй, после франко-бельгийского "Артиста", случай, когда лучшим фильмом объявлен иностранный. Военной эпопее Мендеса, до сих пор не знавшей поражений, достались призы только за операторскую работу, монтаж звука и визуальные эффекты. Заодно отвешены обидные оплеухи великолепным соотечественникам: Квентин Тарантино с фильмом "Однажды в… Голливуде" удовольствовался второстепенными премиями, Мартин Скорсезе с "Ирландцем" и вовсе остался без наград.

В раунде актерских призов карты легли предсказуемо: Рене Зеллвегер ("Джуди"), Лора Дерн ("Брачная история"), Хоакин Феникс ("Джокер"), Брэд Питт ("Однажды в… Голливуде"). Бенефис Скарлетт Йоханнсон, в номинациях фигурировавшей сразу в двух ролях - главной ("Брачная история") и второго плана ("Кролик Джоджо"), подтвердил поговорку о двух зайцах - ни один "Оскар" в итоге не был пойман.

В ход голливудской рулетки властно вмешалось то, что можно назвать цензурой моралистов - всесокрушающее движение #MeToo. Один из реально лучших американских фильмов года "Дождливый день в Нью-Йорке" не только не был номинирован, но и был отлучен от американских зрителей - не вышел в США на экраны. Потому что некие обвинительницы вдруг вспомнили, что создатель картины любвеобильный Вуди Аллен когда-то обратил на них чересчур пристальное внимание - теперь 84-летний гений в опале. Что касается награжденного в Венеции фильма Романа Полански "Офицер и шпион", то с этим автором в США давно и окончательно все решено: ноги его картин на американских экранах и голливудских церемониях больше не будет.

Победители "Оскара"-2020

Лучший фильм - "Паразиты"

Лучший режиссер - Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Лучший актер (главная роль) - Хоакин Феникс ("Джокер")

Лучшая актриса (главная роль) - Рене Зеллвегер ("Джуди")

Лучший актер (роль второго плана) - Брэд Питт ("Однажды в… Голливуде")

Лучшая актриса (роль второго плана) - Лора Дерн ("Брачная история")

Лучший оригинальный сценарий - "Паразиты"

Лучший адаптированный сценарий - "Кролик Джоджо"

Лучший иностранный фильм - "Паразиты" (Корея)

Лучший анимационный фильм - "История игрушек-4"

Лучший документальный фильм - "Американская фабрика"

Лучшая операторская работа - "1917"

Лучший монтаж - "Ford против Ferrari"

Лучшие визуальные эффекты - "1917"

Лучшие прически и грим - "Скандал"

Лучший дизайн костюмов - "Маленькие женщины"

Лучший художник-постановщик - "Однажды в… Голливуде"

Лучшая музыка - "Джокер"

Лучшая песня - "(I'm Gonna) Love Me Again" - "Рокетмен"

Лучший монтаж звука - "Ford против Ferrari"

Лучшее сведение звука - "1917"

Лучший короткометражный анимационный фильм - "Любовь к волосам"

Лучший короткометражный фильм - "Окна напротив"

Лучший короткометражный документальный фильм - "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)"

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