Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время

Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут. Помог мощный попутный ветер, вызванный ураганом "Сиара". В итоге лайнер развил скорость 1328 км/ч, вплотную приблизившись к звуковому барьеру.
"Пилоты использовали погодные условия по максимуму, чтобы доставить наших клиентов обратно в Лондон задолго до намеченного времени", - заявил представитель компании British Airways, которой и принадлежит самолет. Добавим, что среднее время в пути по данному маршруту - 6 часов 13 минут.
Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt— Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020
If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh