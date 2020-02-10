Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время

Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут. Помог мощный попутный ветер, вызванный ураганом "Сиара". В итоге лайнер развил скорость 1328 км/ч, вплотную приблизившись к звуковому барьеру.

"Пилоты использовали погодные условия по максимуму, чтобы доставить наших клиентов обратно в Лондон задолго до намеченного времени", - заявил представитель компании British Airways, которой и принадлежит самолет. Добавим, что среднее время в пути по данному маршруту - 6 часов 13 минут.