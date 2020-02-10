Переход на наилучшие технологии снизит объем выбросов в атмосферу на 22%

До конца 2020 года 80 из 300 организаций должны перейти на принципы наилучших доступных технологий (НДТ). Об этом заявил в своем Послании президент Федеральному Собранию.

В прошлом году компании получили уже 16 комплексных экологических разрешений (КЭР). Это единый разрешительный документ, который содержит обязательные для выполнения требования в сфере охраны окружающей среды в отношении конкретного предприятия. Достижение установленных в них технологических нормативов и означает переход "загрязнителя" на НДТ. Их внедрение получило в нацпроекте "Экология" статус отдельного федерального проекта.

Итогом масштабной программы технологического перевооружения промышленности должно стать последовательное сокращение сбросов в водоемы и почву, снижение вредных выбросов в атмосферу, переход там, где это возможно, на принципы безотходного производства. Во главу угла теперь ставится не объем производственных мощностей, а их качество, экологическая безопасность и эффективное использование ресурсов.

В последние годы переходу промышленности на современные экологические стандарты уделяется особое внимание. Разработан 51 справочник НДТ, чтобы предприятия могли опираться на них при расчете технологических показателей и нормативов. Запущены меры поддержки "зеленой" модернизации промышленности, создаются производства природоохранного и технологического оборудования.

Все предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, поделены на четыре категории. В ближайшие пять лет получить КЭР и перейти на НДТ должны 6900 объектов I категории. Первыми - 300 предприятий, обеспечивающих наибольший вклад в суммарные выбросы (60% загрязнений). Это 77 водоканалов, 74 предприятия ТЭК, 44 теплоэлектростанции, 28 заводов по добыче и обогащению угля, а также более 70 крупных промышленных объектов в отраслях металлургии, химии, производства цемента и целлюлозно-бумажной продукции. Все они должны подать заявку в Росприроднадзор до конца 2022 года. Остальные объекты I категории - до конца 2024 года.

Если предприятию требуется время для соответствия требованиям НДТ, оно разрабатывает программу повышения экологической эффективности (ППЭЭ) с перечнем конкретных мероприятий и сроками исполнения технологических нормативов. При этом все заявки подаются и рассматриваются в цифровом виде через специальный сервис в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП).

Период, отведенный на модернизацию предприятия, составит в таком случае 7 лет с момента выдачи КЭР с "отлагательными условиями". Если предприятие уже соответствует НДТ и ему не нужна эта программа, то срок перехода - это, по сути, дата получения разрешения.

Межведомственная комиссия при Минпромторге уже одобрила 8 проектов таких программ. Так, технологии пылеподавления позволят Качканарскому горно-обогатительному комбинату ЕВРАЗа (Свердловская область) снизить выбросы пыли в атмосферный воздух на 85-90%. А внедрение в эксплуатацию компанией "Искитимцемент" (Новосибирская область) современных очистных фильтров снижает выхлопы в 160 раз, приближая их к нулю.

Ряд проектов уже запущен в населенных пунктах, где вопрос с экологической обстановкой стоит особенно остро. К примеру, реализация только двух программ экологической эффективности предприятий РУСАЛа снизит общее количество вредных выбросов в Красноярске на 5,7%, а в Братске на 2,6%.

Переход на НДТ внесет ключевой вклад в снижение к 2024 году совокупного объема выбросов в атмосферу на 22% в наиболее загрязненных городах. Кроме того, в три раза должен снизиться объем загрязненных вод, поступающих в Волгу, на 30% сокращены сбросы в озеро Байкал. Через пять лет вообще ни в одном городе не должен наблюдаться высокий уровень загрязнения воздуха.

Масштабная программа модернизации требует от бизнеса инвестиций. Предприятия, переходящие на современные экологические стандарты, вправе рассчитывать на такие меры поддержки, как механизм субсидирования "зеленых" облигаций, льготы по экологическим платежам, специальные коэффициенты к амортизации оборудования.

Кроме того, у нас есть Фонд развития промышленности (ФРП), программы которого изначально учитывали поддержку создания производств на базе НДТ. В 2019 году ФРП поддержал 123 таких проекта, на реализацию которых были выданы льготные займы общей суммой более 28 млрд рублей. Благодаря займам ФРП на новые экологические стандарты перешли производители картона (Селенгинский ЦКК, Бурятия), пленки для пищевых продуктов ("Титан-Полимер", Псковская область), стальных канатов (Белорецкий металлургический комбинат, Башкортостан). В Свердловской области было запущено производство российских промышленных фильтров для очистки газов и жидкостей ("Уралтехфильтр-Инжиниринг"). Всего в портфеле фонда сегодня около 300 проектов, использующих НДТ.

Окончательный переход объектов I категории на НДТ должен быть завершен к концу 2031 года. Для градообразующих, оборонно-промышленных и предприятий с госучастием - к 2038 году.

Параллельно переход на НДТ будет стимулировать развитие отечественного экологического машиностроения. С момента получения КЭР действуют требования для предприятий по установке в течение четырех лет систем автоматического контроля выбросов. Таким образом, 300 предприятий должны создать эти системы в период 2023-2026 годов. Остальные объекты I категории - с 2025 по 2028 годы. Создание систем автоматического контроля открывает новый рынок для их производства в России, который включает в себя локализацию этих технологий, выпуск оборудования для измерений и учета данных, создание соответствующего программного обеспечения.