Песков назвал пагубной санкционную практику

Практикуемые США незаконные ограничения, используемые для обеспечения своих интересов, в Кремле назвали пагубной практикой.

Говоря о возможности новых санкций в связи с поддержкой руководства Венесуэлы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам, что гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны. Но при этом заметил, что США и ряд других государств используют "незаконные с точки зрения международного права торговые и иные ограничения в отношении третьих стран очень часто". "И прибегают к этой практике в последнее время все чаще и чаще, причем в первую очередь для обеспечения своих собственных интересов в международных торговых и экономических делах", - добавил он.

"Мы считаем эту практику пагубной. Мы считаем, что от этой практики страдают многие страны, считаем ее противоречащей международному праву", - заявил о категорическом несогласии с подобными действиями представитель Кремля. "А все остальное - нужно реагировать по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай", - заключил он.