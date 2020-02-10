Более трети (36,9%) займов микрофинансовые организации (МФО) выдают заемщикам, которые тратят на обслуживание долгов свыше 80% своего дохода. Об этом сообщил Банк России по результатам своего первого исследования показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков МФО. Как и следовало ожидать, клиенты МФО оказались гораздо более закредитованными, чем клиенты банков.

В крупные МФО все чаще обращаются клиенты, у которых уже есть действующие банковские кредиты. В их числе и "отказники", которые пытаются получить деньги в долг у МФО, чьи требования лояльнее, чем в банках. По оценке директора саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР") Елены Стратьевой, больше всего клиентов с действующими банковскими кредитами в сегменте онлайн-займов.

Самая ожидаемая причина - снижение уровня одобрений в банках, рассказывает Стратьева. "При этом это могут быть как "полноценные" отказы в кредитовании как таковом, так и неактуальные по суммам одобренные предложения, когда заемщик добирает необходимые средства в других финансовых институтах", - подчеркивает она. Есть и новая категория заемщиков - молодые потребители финансовых услуг, которые таким образом могут "тестировать" различные продукты, в том числе альтернативные классическому банковскому кредитованию.

Более трети займов микрофинансовые организации выдают заемщикам, которые тратят на обслуживание долгов свыше 80% дохода

Также в последние месяцы в МФО снижается уровень просроченной задолженности. По данным отчетности о микрофинансовой деятельности доля просроченных от 90 до 360 дней долгов (основная "критическая масса" приходится именно на этот сегмент) в совокупном объеме займов микрокредитных компаний (МФК) за полгода сократилась до 22,13% (с 26,95% во II квартале 2019-го). По микрофинансовым компаниям (МФК, они крупнее МКК, к ним больше регуляторных требований) уровень просрочки в среднем ниже на 1,5-3 процентных пункта. По словам Стратьевой, это прямое следствие ужесточения скоринга (система оценки кредитоспособности заемщика). Более того, значительная часть этих долгов тоже постепенно будет уходить. Под регуляторным давлением (ограничение размера ставок, максимального размера выплат) компании будут вынуждены продавать или передавать в судебное производство все более и более свежую ­просрочку.