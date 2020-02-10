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10.02.2020 20:16
Рубрика: Власть

"Цифра" без давления

Почему перепись населения не интересуют персональные данные
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
"Цифровая перепись как новый формат учета перевернет представление о переписи населения", - заявил на слушаниях в Госдуме первый зампред Комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Как ожидается, Всероссийская перепись населения пройдет 1-31 октября 2020 года с использованием цифровых технологий. Бланки переписи впервые можно или заполнить на сайте Gosuslugi.ru, или пообщаться лично с переписчиком. Он придет с планшетом.

По словам заместителя главы Росстата Павла Смелова, цифровую перепись не интересуют персональные данные россиян. В переписных листах нет даже вопросов об именах и адресах людей. Он заметил, что заполнить электронный лист безопаснее, "чем открыть доступ к своей странице в социальных сетях".

Фото: РИА Новости
Медведев подписал постановление о Всероссийской переписи населения

Эксперты в Госдуме полемизировали о том, насколько можно верить анонимной переписи и насколько будут достоверны данные, которые предоставят обезличенные пользователи "цифры". Статистики и экономисты убеждали законодателей в том, что они работают с цифрами и на их основе выявляют общие закономерности. Главный принцип такого сбора данных - самоопределение. Все ответы - со слов респондентов, и никаких подтверждающих документов не требуется.

- Обезличенная информация на основе самоопределения личности, - считает Ильдар Гильмутдинов, - без внешнего давления поможет узнать точную численность и национальный состав населения, отношение людей к своей национальной и культурной идентичности. Думаю, для социально-экономических процессов, идущих в регионах, городах и селах, это и новый подход, и шаг к объективности.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Правительство Минэкономразвития Росстат Всероссийская перепись населения 2020 года

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