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10.02.2020 09:30
Рубрика: Экономика

Почта Mail.ru обновила персональный виджет для Android-пользователей

Текст: Юлия Кривошапко

Mail.ru Group обновила виджет быстрого доступа к различным сервисам в смартфонах на Android. Он позволяет перейти к сервисам прямо с домашнего экрана устройства. Почта Mail.ru добавила в виджет новые функции. Теперь с его помощью можно узнать о новых письмах, посмотреть погоду и курс валют, а также быстро перейти к поиску в интернете.

Виджет представляет собой информационный блок, расположенный на домашнем экране смартфона. В него входят поисковый сервис, ряд инструментов Почты Mail.ru, а также информеры с курсом валют и прогнозом погоды. Все элементы расположены так, чтобы работа с ними занимала минимум времени, а пользователь быстро получал всю необходимую информацию.

Фото: Mail.ru Group
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В отдельный раздел виджета вынесены почтовые функции. В нем отображается количество непрочитанных сообщений. При нажатии на значок аккаунта, пользователь переходит сразу к списку входящих. Это особенно актуально, когда у пользователя несколько почтовых аккаунтов - можно быстро проверить, остались ли непрочитанные сообщения в каждом из них. Виджет позволяет не только читать, но и быстро перейти к написанию сообщения. Форма для создания письма открывается в одно нажатие.

Учитывая, что для хранения файлов многие пользователи используют не только Облако, но и Почту, в виджет добавлена кнопка "письмо себе".

Ранее Почта Mail.ru сообщала об обновлении функции моментального сохранения файлов и другой информации. В ближайшее время в почте появится функция, которая будет группировать отправленные самим себе письма в отдельную папку. К ней можно будет быстро перейти прямо из списка входящих.

Пользователи могут установить виджет на домашний экран через настройки смартфона. Он доступен всем пользователям обновленного мобильного приложения Почты Mail.ru в версии для Android-смартфонов.

Экономика Отрасли Связь Компании Информационные технологии Mail.ru

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