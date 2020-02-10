Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. N 12-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции""

Принят Государственной Думой 23 января 2020 года

Одобрен Советом Федерации 30 января 2020 года

Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 27, ст. 3880, 3881; N 49, ст. 7020, 7067; 2013, N 14, ст. 1645; N 27, ст. 3477; 2014, N 6, ст. 558, 559, 566; 2015, N 10, ст. 1393; N 29, ст. 4374; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 22, ст. 3071; N 31, ст. 4821; N 50, ст. 7562; 2018, N 31, ст. 4857; N 32, ст. 5076; 2019, N 23, ст. 2905; N 40, ст. 5488; N 52, ст. 7805) следующие изменения:

1) пункт 3 части 1 статьи 12 дополнить словами ", и сообщать близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу пострадавшего сведения об оказании первой помощи или о направлении в медицинскую организацию при наличии сведений об этом в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию";

2) в статье 14:

а) в части 3 слова "близких родственников или близких лиц" заменить словами "близкого родственника (родственника) или близкого лица";

б) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания, если иное не установлено уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации или настоящей статьей, имеет право на один телефонный разговор в присутствии сотрудника полиции в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения. Такое уведомление по просьбе задержанного лица может сделать сотрудник полиции.";

в) в части 14 слова "близких родственников или близких лиц" заменить словами "близкого родственника (родственника) или близкого лица";

3) статью 15 дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. О каждом случае проникновения сотрудника полиции в нежилое помещение или на земельный участок при обстоятельствах, указанных в части 4 настоящей статьи, в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения информируется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, собственник нежилого помещения или земельного участка либо его законный представитель, если такое проникновение было осуществлено в его отсутствие.";

4) в части 5 статьи 19 слова "близких родственников или близких лиц" заменить словами "близкого родственника (родственника) или близкого лица".

Президент Российской Федерации В. Путин