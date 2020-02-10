Посольство РФ: У 136 человек на Diamond Princess выявлен коронавирус

Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess на текущий момент составляет 136 человек. Россияне среди инфицированных отсутствуют.

"С учетом ситуации минздрав Японии рассматривает вопрос о проверке на предмет заражения коронавирусом всех находящихся на борту", - написали сотрудники российской дипмиссии на своей странице в Facebook.

Дипломаты продолжают следить за ситуацией, поддерживая индивидуальный контакт с каждым россиянином на борту лайнера. "Совместно с японскими властями оказываем нашим гражданам все возможное содействие", - отметили в посольстве РФ.

Напомним, что сегодня были выявлены еще 60 заболевших коронавирусом на круизном судне Diamond Princess, которое стоит на карантине у японского порта Йокогама. Зараженных инфекцией людей в срочном порядке госпитализировали.