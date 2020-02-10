Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. N 11-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам"

Принят Государственной Думой 22 января 2020 года

Одобрен Советом Федерации 30 января 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 30 апреля 1999 года N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2208; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 20, ст. 2251; 2009, N 1, ст. 17; N 14, ст. 1575; 2015, N 29, ст. 4382; 2018, N 27, ст. 3947; 2019, N 30, ст. 4136) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации утверждается Правительством Российской Федерации по предложению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной национальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной национальной политики (далее - уполномоченный орган), на основании представлений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), на территориях которых проживают эти народы.";

б) в абзаце третьем слова "Государственный Совет Республики Дагестан" заменить словами "высшее должностное лицо Республики Дагестан (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан) с учетом положений абзаца первого настоящего пункта";

2) дополнить статьей 71 следующего содержания:

"Статья 71. Учет лиц, относящихся к малочисленным народам

1. Уполномоченный орган осуществляет учет лиц, относящихся к малочисленным народам, и формирует список лиц, относящихся к малочисленным народам (далее - список).

Органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды используют сведения, содержащиеся в списке, для обеспечения реализации социальных и экономических прав лиц, относящихся к малочисленным народам, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и не вправе требовать представления лицами, относящимися к малочисленным народам, документов, содержащих сведения об их национальности.

2. Порядок ведения списка, предоставления содержащихся в нем сведений, а также осуществляемого в связи с ведением списка взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления с уполномоченным органом определяется Правительством Российской Федерации.

3. Учет лиц, относящихся к малочисленным народам, осуществляется на основе сведений, представляемых лицами, относящимися к малочисленным народам (далее - заявители), общинами малочисленных народов, а также федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

4. В список вносятся следующие сведения о лицах, относящихся к малочисленным народам:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);

2) дата и место рождения;

3) место жительства в Российской Федерации (указывается адрес, по которому лицо, относящееся к малочисленному народу, зарегистрировано по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке);

4) адрес регистрации по месту пребывания (при наличии);

5) данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

6) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

7) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);

8) наименование малочисленного народа;

9) сведения о ведении либо неведении традиционного образа жизни, осуществлении либо неосуществлении традиционной хозяйственной деятельности (с указанием видов деятельности в соответствии с перечнем, предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 5 настоящего Федерального закона), в том числе если такая деятельность является подсобной по отношению к основному виду деятельности, а также о работе в организациях, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность малочисленных народов;

10) сведения о членах семьи (родственниках по прямой нисходящей и восходящей линии (детях, в том числе усыновленных (удочеренных), внуках, родителях, дедушках, бабушках), полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьях и сестрах, а также родственниках третьей степени родства) с их письменного согласия;

11) сведения о членстве в общине малочисленных народов (при наличии);

12) дата смерти.

5. Заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

1) заявление, в котором указываются сведения, предусмотренные пунктами 1 - 11 части 4 настоящей статьи;

2) подлинник или заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке копию документа (документов), содержащего (содержащих) сведения о национальности заявителя, либо вступившего в законную силу решения суда, свидетельствующего об установлении судом факта отнесения заявителя к малочисленному народу или наличия родственных отношений заявителя с лицом (лицами), относящимся (относящимися) к малочисленному народу, либо документа (документов), содержащего (содержащих) иные доказательства, указывающие на отнесение заявителя к малочисленному народу.

6. Для целей учета лиц, относящихся к малочисленным народам, документами, содержащими сведения о национальности заявителя, признаются:

1) свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, выданное в соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", либо иные содержащие сведения о национальности заявителя официальные документы, в том числе выданные до 20 ноября 1997 года, архивные документы (материалы);

2) документы, содержащие сведения о национальности родственника (родственников) заявителя по прямой восходящей линии (свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, выданное в соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", либо иные содержащие сведения о национальности родственника (родственников) заявителя по прямой восходящей линии официальные документы, в том числе выданные до 20 ноября 1997 года, архивные документы (материалы), а также документы, подтверждающие родственные отношения заявителя с указанным (указанными) лицом (лицами).

7. В случае, если ранее в список были внесены сведения о членах семьи заявителя (родителях и детях, за исключением усыновленных (удочеренных), дедушках, бабушках и внуках, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьях и сестрах, а также родственниках третьей степени родства), представление документов (подлинников и (или) копий), содержащих сведения о национальности заявителя, не требуется.

8. Свидетельствование верности копий документов, указанных в пункте 2 части 5 настоящей статьи, не требуется, если заявитель представляет их в уполномоченный орган непосредственно и одновременно представляет для подтверждения верности таких копий соответствующие подлинники документов. Данные подлинники возвращаются заявителю.

9. Форма заявления, указанного в пункте 1 части 5 настоящей статьи, порядок представления заявителем документов, необходимых для внесения сведений о нем в список, в том числе в форме электронных документов с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, устанавливаются уполномоченным органом.

10. Документы, указанные в частях 5 и 6 настоящей статьи, могут быть представлены в уполномоченный орган общинами малочисленных народов в отношении своих членов с их письменного согласия.

11. В случае отсутствия предусмотренных настоящей статьей оснований для отказа в учете заявителя в качестве лица, относящегося к малочисленному народу, уполномоченный орган вносит сведения о нем в список и уведомляет об этом заявителя не позднее чем через 30 дней со дня представления заявителем документов, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи.

12. Уведомление о внесении сведений о заявителе в список выдается (направляется) ему способом, указанным им в заявлении, предусмотренном пунктом 1 части 5 настоящей статьи. Если способ получения уведомления заявителем не указан, уполномоченный орган направляет уведомление по указанному заявителем почтовому адресу. В случае представления заявителем документов, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи, в уполномоченный орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг уведомление направляется уполномоченным органом в указанный многофункциональный центр, который выдает уведомление заявителю. В случае поступления в уполномоченный орган документов, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи, в форме электронных документов с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. При этом уполномоченный орган обязан представить уведомление в письменном виде (на бумажном носителе) по запросу заявителя.

13. В учете заявителя в качестве лица, относящегося к малочисленному народу, может быть отказано по одному из следующих оснований:

1) предусмотренные настоящей статьей документы и (или) сведения представлены заявителем не в полном объеме либо без соблюдения установленного законодательством Российской Федерации порядка их оформления;

2) представленные документы содержат недостоверные сведения.

14. В случае выявления основания для отказа в учете заявителя в качестве лица, относящегося к малочисленному народу, уполномоченный орган уведомляет об этом заявителя не позднее чем через 30 дней со дня представления заявителем документов, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи. Уведомление об отказе в учете заявителя в качестве лица, относящегося к малочисленному народу, выдается (направляется) заявителю в порядке, предусмотренном частями 11 и 12 настоящей статьи.

15. Отказ в учете заявителя в качестве лица, относящегося к малочисленному народу, не является препятствием для повторного представления заявителем документов при условии устранения причин, послуживших основанием для отказа. Повторное представление документов и вынесение по ним решения осуществляются в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

16. Внесение в список изменений в части изменения содержащихся в нем сведений по инициативе заявителя осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и внесение сведений в список.

17. Для целей получения сведений о заявителе и (или) подтверждения достоверности представленных заявителем сведений уполномоченный орган вправе запрашивать и получать информацию от федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общин малочисленных народов. Указанная информация представляется в уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.

18. Общины малочисленных народов вправе направить в уполномоченный орган информацию об изменении сведений, предусмотренных пунктами 9 и 11 части 4 настоящей статьи, в отношении своих членов.

19. В случае направления уполномоченным органом запросов для целей получения сведений о заявителе и (или) подтверждения представленных заявителем сведений течение сроков, установленных частями 11, 14, 21 и 22 настоящей статьи, прерывается, но не более чем на 180 дней. Часть срока, истекшая до направления запросов, засчитывается в новый срок, течение которого начинается со дня получения уполномоченным органом запрашиваемых сведений и (или) документов.

20. Лицо, относящееся к малочисленному народу, может быть исключено из списка по своей инициативе на основании заявления, составленного по форме, установленной уполномоченным органом. Представление такого заявления и вынесение по нему решения осуществляются в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

21. В случае, если заявителем указаны неполные или недостоверные сведения в заявлении, предусмотренном частью 20 настоящей статьи, уполномоченный орган возвращает заявителю полученное заявление не позднее чем через 30 дней со дня его представления заявителем с указанием причин возврата.

22. В случае отсутствия основания для возврата заявителю заявления, предусмотренного частью 20 настоящей статьи, уполномоченный орган исключает заявителя из списка и уведомляет об этом заявителя не позднее чем через 30 дней со дня представления заявителем данного заявления. Уведомление об исключении заявителя из списка выдается (направляется) ему в порядке, предусмотренном частями 11 и 12 настоящей статьи.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования, за исключением абзаца четвертого пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Абзац четвертый пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении двух лет после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин