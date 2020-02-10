Правительство разрешило выращивание отдельных видов мака и конопли

Правительство разрешило выращивание в промышленных целях отдельных видов снотворного мака и конопли. Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Для производства наркотических и психотропных средств, используемых в дальнейшем в медицинских целях и ветеринарии, разрешается культивирование мака снотворного с неограниченным содержанием объемных долей наркотических средств и психотропных веществ.

Для иных промышленных целей допускается выращивание мака снотворного с содержанием в сухой массе частей одного растения массовой доли кофеина, морфина, орипавина и тебаина в размере, не превышающем 0,6 процента, а конопли с содержанием в сухой массе листьев и соцветий одного растения тетрагидроканнабинола в размере не больше 0,1 процента.