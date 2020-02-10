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10.02.2020 21:00
Рубрика: В мире

АКК потеряла хватку

Преемница Ангелы Меркель объявила об уходе с поста главы правящей партии в Германии
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
Политическое землетрясение, спровоцированное выборами премьера бывшей восточногерманской земли Тюрингия, дошло до Берлина. Глава правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую прочили в преемницы Ангелы Меркель на посту канцлера, объявила о скором сложении полномочий. Сенсационную новость в понедельник сообщили немецкие СМИ со ссылкой на источники в президиуме ХДС по итогам его заседания. А значит, в Германии вновь открыт вопрос о том, кто же поведет страну на следующие парламентские выборы, которые уже не за горами.
Канцлер Меркель ошиблась, сделав ставку на фрау Крамп-Карренбауэр. Фото: EPA Канцлер Меркель ошиблась, сделав ставку на фрау Крамп-Карренбауэр. Фото: EPA
Канцлер Меркель ошиблась, сделав ставку на фрау Крамп-Карренбауэр. Фото: EPA

Как пишет Spiegel Online, решение АКК стало полным сюрпризом даже для ее ближайшего окружения. Заявление госпожи Крамп-Карренбауэр было встречено "повисшим в воздухе молчанием". Она продолжит руководить партией до лета, когда ХДС будет готов к избранию нового руководства. На пост главы правительства по итогам следующих выборов в бундестаг АКК претендовать уже не будет. Вряд ли возьмет свое слово назад и госпожа Меркель, твердо решившая не выдвигаться в канцлеры на новый срок. А значит, борьба за ее политическое наследство развернется с новой силой, причем в ближайшее время.

Фото: Владимир Снегирев/ РГ
Почему в Германии так не любят правых популистов

Все последние дни госпожа Крамп-Карренбауэр выглядела явно растерянной из-за событий в Тюрингии - локальных лишь на первый взгляд. Как писала "РГ", местная фракция христианских демократов выступила, по сути, единым фронтом с "Альтернативой для Германии" - вместе они выбрали премьер-министра от либералов Томаса Кеммериха. Правда, тот оказался "калифом на час" и спустя сутки отказался от премьерского кресла, чтобы не выглядеть ставленником правых. А вот к христианским демократам осталось немало вопросов - например, о том, имел ли место их негласный сговор с АдГ.

До сих пор немецкие политики мейнстрима провозглашали для себя категорически неприемлемым любое сотрудничество с ней. А ведь на осенних выборах в ландтаг Тюрингии "Альтернатива" пришла второй, лишь немного уступив посткоммунистической партии "Левые". И тех, и других однопартийцы Меркель причисляют к "врагам демократии". Однако именно эти две политические силы на полярных полюсах оттянули на себя огромный протестный электорат среди восточных немцев, "потопив" традиционные "народные партии".

"Предпочтения в стране меняются стремительно. Программы, за которые избиратели голосовали последние семьдесят лет, им больше не интересны, - признал в беседе с "РГ" немецкий политолог Александр Рар. - В Тюрингии взорвалась политическая бомба. Оказалось, что в местном парламенте невозможно создать дееспособное правительство если не без участия, то уж точно без поддержки "Альтернативы для Германии", которая умело разыграла свою карту. Дело в том, что внутри Христианско-демократического союза оформилось правое крыло, которое признает, что игнорировать "Альтернативу" уже никак невозможно. ХДС оказался на грани раскола, а Крамп-Карренбауэр с ситуацией не справилась, не сумела дисциплинировать свою партию на местах. Рейтинг АКК катастрофически упал, она потерялась во внутрипартийных баталиях. В свое время госпожа Меркель сделала на нее ставку, но, выходит, это была ошибка".

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Кстати, сама Меркель с пониманием отнеслась к решению своей несостоявшейся преемницы, однако попросила ее остаться на посту министра обороны ФРГ. При этом многие однопартийцы АКК сочли ее отставку несвоевременной. "Крайне нежелательной для всех в ХДС" назвал ситуацию министр экономики Германии Петер Альтмайер. Обеспокоенность судьбой своей партии выразил и президент бундестага Вольфганг Шойбле. "Если мы и дальше будем действовать в том же духе, то и следующий кандидат в канцлеры не станет канцлером", - сокрушенно заявил политик.

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