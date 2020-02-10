Проект новой Стратегии нацбезопасности России подготовят в 2020 году

Аппарат Совбеза приступил к подготовке новой редакции Стратегии национальной безопасности в соответствии с решением президента России. Об этом обозревателю "РГ" сообщили в аппарате Совбеза.

Там напомнили, что Стратегия нацбезопасности - это всеобъемлющий стратегический документ, корректировки в которой вносятся каждые пять лет. Последняя редакция Стратегии была подписана главой государства 31 декабря 2015 года. О том, что будет представлять из себя новый документ, а также научно-методические подходы к его корректировке были рассмотрены на заседании секции по проблемам стратегического планирования научного совета при Совбезе РФ.

"РГ" удалось узнать подробности этого обсуждения. В частности, как рассказали в аппарате Совета безопасности, при подготовке новой редакции будет целесообразно предусмотреть уточнение отдельных положений Стратегии с учетом современной международной обстановки и внутренней ситуации. Так, экспертному сообществу в лице представителей научных институтов, федеральных министерств и ведомств, предложено представить дополнительные меры по противодействию угрозам, связанным с усилением давления на Россию. Также это касается принятия новых мер, связанных с деградацией режима контроля над вооружениями и ростом количества очагов международной напряженности.

Стратегия национальной безопасности России будет обновлена в 2020 году

Отельная тема, которая будет отражена в новой редакции Стратегии - проблемы информационной безопасности. Кроме того, во время заседания научного совета Совбеза было предложено обратить внимание на риски устойчивого социально-экономического развития России, зависимости от поставок иностранной продукции, а также низкую конкурентоспособность отечественного производства.