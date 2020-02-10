Проект новой Стратегии нацбезопасности России подготовят в 2020 году

Новости

Российский газ может пойти в Китай через Монголию 15:30
По столице Бориса Пастернака приглашает прогуляться портал "Узнай Москву" 15:30
В Екатеринбурге стоматолог осужден за попытку взорвать свою девушку 15:27
Под Тулой семь человек пострадали в ДТП с автобусом 15:26
Российский боец ММА Волков может встретиться с Льюисом или Кормье 15:25
Вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" Данилы Козловского 15:25
В ЦОДД предложили снизить скорость движения по Москве до 50 км/ч 15:24
Испанский писатель Карлос Рохас скончался на 92-м году жизни 15:24
В Болгарии почтили память русского дипломата Николая Игнатьева 15:16
За два дня московский стенд в Абу-Даби посетили 4 тысячи человек 15:15
Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома 15:13
Нарколог предложил убрать алкоголь из магазинов 15:12
Исследование: почему водители Mercedes, BMW и Audi часто хамят 15:11
Контракт на транзит газа с Украиной может быть продлен 15:10
Х Всемирный форум городов: Левкин раскрыл секрет, откуда у Москвы деньги 15:04
Госдума рассмотрит проект о наказании за продажу насвая и снюса 15:02
Нарколог рассказал, какая доза спиртного может привести к алкоголизму 15:01
Nissan приостанавливает выпуск автомобилей из-за коронавируса 14:52
Фигурантам дела о пытках в ярославской колонии продлили арест 14:52
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией 14:51
Российский прокат возглавили "Хищные птицы" 14:50
Hyundai показал первые фото и назвал дату премьеры обновленного Solaris 14:43
Школьники могут узнать о жизни и творчестве Пушкина в Московской электронной школе 14:42
Суд в Сочи обязал снести остров в Черном море 14:38
Зонд Solar Orbiter начал долгий путь к Солнцу 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
10.02.2020 15:04
Рубрика: Власть

Проект новой Стратегии нацбезопасности России подготовят в 2020 году

Текст: Иван Егоров
Аппарат Совбеза приступил к подготовке новой редакции Стратегии национальной безопасности в соответствии с решением президента России. Об этом обозревателю "РГ" сообщили в аппарате Совбеза.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Там напомнили, что Стратегия нацбезопасности - это всеобъемлющий стратегический документ, корректировки в которой вносятся каждые пять лет. Последняя редакция Стратегии была подписана главой государства 31 декабря 2015 года. О том, что будет представлять из себя новый документ, а также научно-методические подходы к его корректировке были рассмотрены на заседании секции по проблемам стратегического планирования научного совета при Совбезе РФ.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
ФСБ и СВР смогут призывать резервистов на военную службу

"РГ" удалось узнать подробности этого обсуждения. В частности, как рассказали в аппарате Совета безопасности, при подготовке новой редакции будет целесообразно предусмотреть уточнение отдельных положений Стратегии с учетом современной международной обстановки и внутренней ситуации. Так, экспертному сообществу в лице представителей научных институтов, федеральных министерств и ведомств, предложено представить дополнительные меры по противодействию угрозам, связанным с усилением давления на Россию. Также это касается принятия новых мер, связанных с деградацией режима контроля над вооружениями и ростом количества очагов международной напряженности.

Стратегия национальной безопасности России будет обновлена в 2020 году

Отельная тема, которая будет отражена в новой редакции Стратегии - проблемы информационной безопасности. Кроме того, во время заседания научного совета Совбеза было предложено обратить внимание на риски устойчивого социально-экономического развития России, зависимости от поставок иностранной продукции, а также низкую конкурентоспособность отечественного производства.

Власть Безопасность Президент Совет Безопасности

Главное сегодня

В Кремле констатировали отсутствие предметного разговора с Киевом про послов
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией
Песков назвал пагубной санкционную практику
Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт
"Паразиты" добрались до Голливуда
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам