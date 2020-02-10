Путин заявил о росте турбулентности международной обстановки

Обстановка в мире становится более турбулентной, нужны еще более активные действия по обеспечению стратегической стабильности и формированию справедливого миропорядка. Об этом президент заявил в поздравлении сотрудникам и ветеранам МИД с профессиональным праздником.

"Российская дипломатия всегда решительно и последовательно защищала и защищает интересы Отечества", - констатировал Владимир Путин.

"Во многом благодаря эффективной работе российского МИДа удалось добиться определенной стабилизации обстановки в Сирии, запустить межсирийский конституционный процесс", - оценил он, отметив результаты в деле развития евразийской интеграции и внешних связей ЕАЭС, а также союзнических отношений в рамках ОДКБ.

"Укрепляется сотрудничество с Китаем, Индией, другими странами Евразии, с государствами Латинской Америки. На новый уровень выведен диалог со странами Африки", - подчеркнул президент.

"Вместе с тем международная обстановка становится более турбулентной, а значит требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка", - продолжил глава государства. В этих целях надо в полной мере использовать позиции в Совбезе ООН, возможности, которые дает России председательство в ШОС и БРИКС, участие в "Группе двадцати", АТЭС и других многосторонних структурах.

"Важно наращивать усилия по обеспечению прав и интересов соотечественников за рубежом, по защите русского языка", - подчеркнул Путин. "И, конечно, безусловным приоритетом должна оставаться деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне. Это особенно актуально в контексте отмечаемого в этом году 75-летнего юбилея Победы", - заявил он.

"Руководство страны будет и впредь уделять должное внимание материальному и ресурсному обеспечению дипломатической службы", - обещал глава государства. Президент пожелал сотрудникам МИД новых профессиональных успехов, а ветеранам - доброго здоровья, бодрости духа и долголетия.