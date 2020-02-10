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Текст:   Кира Латухина 
15:14 10.02.2020

Путину доложили о планах расселения аварийного жилья

Миллион квадратных метров аварийного жилья расселят в этом году. О ситуации с расселением и об итогах перехода на эскроу-счета президент поговорил с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым.
Фото: Артем Ленц/ТАСС Фото: Артем Ленц/ТАСС
Фото: Артем Ленц/ТАСС

"Вы были одним из участников наших долгих дискуссий по поводу создания новой системы финансирования жилищного строительства и вообще строительства", - заметил Владимир Путин. "В конце концов было принято решение о финансировании отрасли через банки, через эскроу-счета, - констатировал он. - По этому вопросу были и существенные опасения, связанные с возможным снижением темпов роста в строительном секторе". "Сейчас уже можно, наверное, подвести определенные итоги", - заметил глава государства и попросил оценить, как работает эта система.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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"Это не окончательные статистические данные, а данные на сегодняшнюю дату: ввод у нас за 2019 год составил 80,3 миллиона квадратных метров. Впервые мы преодолели падающую тенденцию с 2015 года. Это показатель работы отрасли", - сообщил Якушев.

Говоря про переход на эскроу-счета, министр заметил, что было много дискуссий, но "это единственно правильный способ, как нам защитить деньги граждан". "Сегодня мы констатируем, что количество застройщиков, которые уже работают с банками, переходят на эскроу-счета, получают проектное финансирование, растет", - сказал он.

"За этот год мы создали систему, в этой системе мы сегодня четко видим каждый дом, - продолжил докладчик. - Сегодня девять тысяч восемь домов, которые строятся за счет денег граждан, - либо по проектному финансированию через эскроу-счета, либо по старым правилам: 102,9 миллиона квадратных метров в этой системе. Из них 26 миллионов уже строятся через эскроу-счета, за последние два месяца четыре миллиона ( квадратных метров) проектов перешло уже на новую систему".

Фото: РГ
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"Что касается проектов, которые строятся по старым правилам. Вы ставили жесткую задачу, что они должны в максимально короткие сроки быть достроены и перейти также на проектное финансирование", - напомнил Якушев. За три месяца сдано 11 миллионов квадратных метров. Сейчас 64 миллиона достраивается по старым правилам. "Можно сказать, что эти дома сдаются достаточно быстро", - оценил докладчик.

"Поэтому мы можем констатировать, что система эффективная, решения, которые сделаны, правильные, - сделал вывод министр. - Система, сформированная сегодня, с точки зрения законодательства совершенно верная. Поэтому нам необходимо в этом направлении продолжить работу".

"Хорошо", - кивнул президент и спросил, как идут работы по аварийному жилью. "Мы перевыполнили показатели по 2019 году практически в шесть раз, - ответил собеседник. - Показатели, которые мы брали в рамках национального проекта, - это 140 тысяч квадратных метров, по факту получилось 800 тысяч".

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На 2020 год показатель - один миллион квадратных метров. "Мы должны вырасти практически в десять раз", - пояснил Якушев. Совместная работа с регионами, органами местного самоуправления - а именно от работы этих команд зависит, насколько качественно будет реализована программа - говорит, что система в 2019 году проверена. Главный оператор - Фонд содействия реформированию ЖКХ.

"Мы готовы сегодня выполнять более серьезные задачи: 2020, 2021-й и до 2024 года мы должны переселять более одного миллиона квадратных метров аварийного жилья. Считаю, здесь мы тоже выполним те показатели, которые у нас заложены в национальном проекте", - заключил Якушев.

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