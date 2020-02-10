Экс-главе столичного следствия Дрыманову грозит 16 лет

Гособвинение во время прения сторон в Мосгорсуде попросило приговорить к 16 годам лишения свободы экс-главу столичного главка СКР Александра Дрыманова.

Прокурор также попросила назначить наказание бывшему главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко в виде 17 лет колонии, бывшему главе СУ СК по ЦАО Москвы Алексею Крамаренко - 14 лет колонии. Кроме того, гособвинение попросило суд взыскать с Дрыманова 196 млн рублей штрафа, с Крамаренко - 195 млн рублей, с Максименко - 250 млн рублей.

Дополнительно прокуратура попросила лишить звания и всех госнаград Дрыманова и Крамаренко. Максименко уже был лишен звания и наград по итогам состоявшегося приговора суда. В прошлом году Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в рамках первого уголовного дела о взятках. Никандрова приговорили к 5,5 года колонии, в начале июня этого года он освободился условно-досрочно.

Сами прения сторон в понедельник в столичном суде проходили в закрытом от СМИ режиме из-за ряда засекреченных материалов дела.

По версии следствия, Крамаренко, Дрыманов и его бывший первый заместитель Денис Никандров входили в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Они получили взятку в 1 млн долларов за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец. Итальянца задержали после перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Гособвинение попросило взыскать с Дрыманова 196 млн рублей штрафа

После этого на следователей вышли люди Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, и предложили, по версии следствия, взятку за смягчение наказания Итальянцу. Как считают следователи, работники СК за взятку переквалифицировали статью, вменяемую Кочуйкову, с "Вымогательства" на "Самоуправство".

Ранее показания по существу в суде дал сам Александр Дрыманов. Он рассказал, что в сумке, которую он передал своему заместителю Денису Никандрову, был коньяк, а не деньги. По его словам, после участия в велопробеге он отнес в свой рабочий кабинет в сумке "Боско" свою и Никандрова спортивную форму, а через несколько дней передал Никандрову его злосчастный мешок "Боско". По словам Дрыманова, Никандров собирался на встречу с сослуживцами и попросил у него спиртное, которое он ему отдал.

Согласно показаниям Никандрова, в этой сумке Дрыманов якобы передал ему деньги - "долю" за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Как считает следствие, эта "доля" составила 200 тысяч долларов. Что касается обвинений в переквалификации дела Кочуйкову, то на это бывший руководитель московского следствия пояснил, что не давал распоряжения смягчить статью Кочуйкову и не ходатайствовал о его освобождении из СИЗО.

В то же время, по его словам, внутренняя проверка показала, что Никандров, под контролем которого находилось дело Кочуйкова, допустил ряд нарушений при работе над ним, в частности, сорвал сроки расследования и надзора.

Дрыманову также было предъявлено обвинение по второму эпизоду взятки, которую он получил от своего заместителя Дениса Никандрова. Никандров, заключивший сделку о досудебном сотрудничестве, рассказал следователям, что в 2016 году передал ему 9,9 тысячи евро за содействие назначению на должность и общее покровительство по службе.