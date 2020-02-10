Х Всемирный форум городов: Левкин раскрыл секрет, откуда у Москвы деньги

Масштабы строительства в российской столице вызывают огромный интерес не только у иностранцев, но и у россиян. "Чему научила нас Москва? - говорил, например, сегодня на одной из сессий замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. - Тому, что можно быстро строить. Тому, что за десять лет можно обновить облик города. Единственное, чему она нас не научила - это строить без денег".

Правда, признался замминистра, и у 15 российских регионов, у которых профицитный бюджет, а значит, деньги есть, строить быстро не получается. По его словам, дело в том, что последние 15 лет большинство из них строили на устаревших магистральных сетях. Их дефицит больше всего тормозит сегодня строительство и жилья в российских краях и областях, и создание комфортной градостроительной среды.

Рецептов, как решить и эти проблемы, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин не скрыл. Там, где есть сложности с технологическим подключением новостроек, Москва берет его на себя. Или создает условия для инвесторов (предоставляя, например, рассрочку для платежей за землю), при которых они могут сами проложить необходимые магистральные сети. "В результате из 11 миллионов квадратных метров недвижимости, введенной в строй, например, в 2019 году, 85 процентов построены на средства инвесторов. И только 15 процентов - на деньги города", - заключил глава департамента градостроительной политики Москвы.

Стасишин напомнил, что в прошлом году в России построено 80 миллионов квадратных метров жилья, сейчас находится в стройке 100 миллионов, а имеющийся потенциал - все 150 миллионов.