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10.02.2020 12:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Х Всемирный форум городов: Москва делится опытом развития города и учится у других

Текст: Любовь Проценко
Участники Х Всемирного урбанистического форума, который второй день продолжает свою работу в столице Объединенных Арабских Эмиратов, обсуждали сегодня проблемы устойчивого развития городов. Все они отлично понимают: процесс урбанизации неизбежен.

По оценке экспертов, к 2050 году уже 70 процентов населения Земли будет жить именно в городах. Вопрос в том, какими будут эти города? Именно от этого зависит и уровень жизни их жителей, и экология. "Нам предстоит в ближайшие десятилетия создать столько же городов, сколько их уже существует, - сказала в своем докладе замгенерального секретаря ООН, руководитель программы ООН Хабитат Маймуна Мохд Шариф. - Но создавая их, мы двигаемся пока в неверном направлении. Мы сбились с курса, строим эксклюзивные города, а не инклюзивные". Происходит же это потому, что, по мнению профессора из Лондона Марианны Мазукато, развитие городов происходит по принципу: экономика находится с одной стороны, а зеленое строительство, залог их устойчивого развития, с другой. Такой вывод профессор сделала, когда ее попросили оценить деятельность мэра Лондона. "Давайте не будем ждать, когда бизнес что-то так испортит, что ошибки будет трудно исправить. Будем создавать правила игры для него сразу такие, которые помогут изменить ему правила поведения". Главная же трудность в этом, считает Маймуна Мохд Шариф, состоит в том, что недоверие граждан к правительствам сейчас находится на историческом пике.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Собянин: В новые дома по реновации переедут еще 15 тысяч москвичей

Тем не менее участники дискуссии пришли к выводу: изменить ситуацию можно. Но для этого в первую очередь нужно развивать города на базе планирования, в котором самое активное участие принимают сами жители. О том, как это происходит в российской столице, с трибуны форума поделился руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Сделал он это на примере двух московских мегапрограмм. Первая - транспортного развития, была направлена на борьбу с пробками на дорогах. Новый мэр Москвы Сергей Собянин столкнулся с ней в 2010-м году, сразу после своего прихода к руководству городом. В соотвествии с ней Москва начала активно строить метро: "Его протяженность с тех пор увеличилась на 50 процентов и вырастет еще на столько же". Кроме того, городские власти "воспользовались наследием отцов и дедов" и на железнодорожных рельсах начали создавать наземное метро - Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры. Это позволит Москве, по словам Сергея Левкина, в ближайшие два-три года создать транспортный каркас города. Время на дорогу, которое москвичи тратят на дорогу, уже заметно сократилось, а свободного времени стало больше.

Собянин: Большая кольцевая линия московского метро будет введена за два года

Вторая мегапрограмма - реновация жилья. На первом ее этапе, который длился почти два десятка лет, было снесено более 1700 пятиэтажек. Но как выяснилось, к 2017-му году в таких же домах, еще не аварийных, но уже ветхих и которые обещали стать аварийными в ближайшие годы, проживает еще 1 миллион москвичей. Для того, чтобы снести и их, требуется построить 25 млн кв.м нового жилья - 350 тысяч новых квартир. "Мы приняли такое решение, но только после того, когда получили согласие москвичей". Сегодня 12 тысяч москвичей уже получили по ней новые квартиры, еще 3,5 млн кв.м жилья строится, а скоро эта цифра дойдет до 7 млн кв.м.

На вопрос, в чем заключается секрет москвичей при реализации таких масштабных проектов, Сергей Левкин сказал: "Без профессионального нацеленного на результат лидера, такого, каким у нас является мэр города Сергей Собянин, успеха не добиться. И второе важное условие - наличие у него профессиональной команды".

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