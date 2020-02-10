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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Герои рядом

К юбилею Победы на фасадах столичных домов появятся исторические панно
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 28(8082)
С необычной просьбой обратились в Мосгордуму москвичи, проживающие на улице Расковой. Они просят вернуть на фасад одного из домов закрашенный год назад портрет Героя Советского Союза, летчицы-штурмана Марины Расковой.
Это граффити нарисовали в 2015 году, к 100-летию Константина Симонова. И оно до сих пор живо. Фото: Александр Корольков/ РГ Это граффити нарисовали в 2015 году, к 100-летию Константина Симонова. И оно до сих пор живо. Фото: Александр Корольков/ РГ
Это граффити нарисовали в 2015 году, к 100-летию Константина Симонова. И оно до сих пор живо. Фото: Александр Корольков/ РГ

Напомню, пять лет назад к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне столицу украсили более десятка граффити с портретами ее героев. Был среди них и портрет Расковой - на фасаде дома N 9 по улице Нижняя Масловка. Инициатором масштабного арт-проекта стал департамент культуры города вместе с Российским военно-историческим обществом и рядом общественных организаций. Однако летом прошлого года в Москве изменились правила нанесения крупноформатных изображений на стены домов. Теперь все граффити должны быть официально утверждены межведомственной комиссией при департаменте ЖКХ или их закрасят. Так закрасили и портрет знаменитой летчицы.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Я поддерживаю инициативу жителей по восстановлению портрета Героя Советского Союза Марины Расковой, поэтому направил депутатский запрос в департаменты ЖКХ, культуры, главе управы района и в префектуру, чтобы оказать содействие в восстановлении мурала, - рассказал "РГ" депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

Кстати, согласно все тем же новым правилам размещения крупноформатных изображений, если жители против нанесения на дом граффити, его могут закрасить. Так поступили в декабре прошлого года жители дома N 3 по улице Будановой, закрасив портрет летчицы Екатерины Будановой. Как поясняют жильцы, ГБУ "Жилищник района Кунцево" обещал обновить сделанное пять лет назад граффити, поэтому в поддержку этих планов с жильцов дома собирали подписи. А потом кто-то разнес весть, что если на доме есть патриотическое граффити, то эту пятиэтажку поставят последней под снос в программе реновации. Было это полным враньем, но жилищный вопрос победил в споре с портретом.

- А ведь портреты Расковой и Будановой были согласованы с департаментом культуры города, оба они были сделаны в рамках арт-проекта, и на них из бюджета города выделялись средства налогоплательщиков! Один такой портрет стоит около полумиллиона рублей, - прокомментировал "РГ" граффити-художник и руководитель проекта "Украсим город" Филипп Гаврилов.

Городская комиссия согласовала 228 граффити, которые будут украшать фасады домов

Пока готовился материал, городская межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений согласовала 228 граффити, которые появятся или уже есть на фасадах домов. Среди них утверждено изображение Митрофана Неделина на одноименной улице, а также Сергея Бодрова-младшего - пока не ясно где. В комплексе городского хозяйства столицы не смогли уточнить корреспонденту "РГ", будут ли написаны другие портреты участников Великой Отечественной войны в Дню Победы, или утвердили только те, что и так украшают город.

Общество История Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75-летие Победы

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