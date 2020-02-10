Каждая третья информационная доска в столичных домах содержит нарушения

Мосжилинспекция проверила соблюдение управляющими организациями требований об информировании жителей. С начала года выявлены 12 тысяч нарушений, об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

С начала года инспекторы проверили содержание информационных стендов и досок объявлений в более чем 33 тыс. многоквартирных домах, и выявили порядка 12 тысяч нарушений. По каждому факту принимаются меры административного воздействия.

Как рассказал начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков: "Информационный стенд для управляющих организаций - самый простой и доступный способ установить контакт с жителями и информировать их о важных событиях, касающихся деятельности и обслуживания дома. Отсутствие информационного стенда является нарушением лицензионных требований и свидетельствует о том, что связь между управляющей организацией с населением не налажена".

В Комплексе городского хозяйства "РГ" уточнили, что пожаловаться на отсутствие информационных стендов в доме или информации на них можно в Мосжилинспекцию, а в ближайшее время - и на портал "Наш город".

Напомним, что в соответствии с Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, управляющая организация и жилищные объединения (ТСЖ, ЖСК) обязаны размещать информацию о себе на досках объявлений. В частности, здесь должно быть ее наименование, номер лицензии, срок действия лицензии, часы приема, адрес официального сайта, а также телефоны аварийных служб и другое, например, уведомление за 3 рабочих дня о предстоящих ремонтных работах, планируемых проверках оборудования и других мероприятиях, которые могут доставить неудобство жителям. А об изменении размера квартплаты и коммунальных услуг жителей дома должны известить не позднее, чем за 30 календарных дней до представления собственникам платежных документов.