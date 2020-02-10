Новости

В Комсомольске для доставки наркотиков создали интернет-магазин 10:53
В ДТП с автобусом и внедорожником в Прикамье погиб человек 10:45
Пермская пенсионерка через суд докажет трудовой стаж в военное время 10:41
Теннисист Даниил Медведев сохранил пятую строчку в рейтинге АТР 10:39
Кабмин проведет ревизию обязательств бюджета в 2020 году 10:33
На Алтае число попавших в больницу сирот увеличилось до 25 10:31
Орангутанг в Индонезии спас человека из реки, кишащей змеями 10:25
MWC под угрозой: IT-компании отказываются от участия из-за коронавируса 10:22
Эксклюзив: первые фото экстерьера и интерьера "Русского Прадо" от УАЗа 10:19
В Хакасии двух медиков обвинили в смерти пациентов психбольницы 10:10
Названы регионы России с высоким уровнем киберпреступности 09:56
На Алтае девушку сбросили с моста 09:55
Возле Белого дома задержан мужчина, угрожавший убить Трампа 09:48
Эксперты составили рейтинг российских регионов по доступности бензина 09:40
Гол Ибрагимовича не спас "Милан" от поражения в матче против "Интера" 09:36
Томская школьница купила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга 09:31
Два человека пропали при затоплении лодки под Астраханью 09:30
Почта Mail.ru обновила персональный виджет для Android-пользователей 09:30
Счетная палата: Затянувшаяся борьба с коронавирусом повлияет на экономику 09:30
Три человека погибли при пожаре под Брянском 09:22
Глава МИД Японии планирует встретиться с Лавровым в Мюнхене 09:15
Суд в ХМАО не стал требовать компенсацию за негативный отзыв в соцсетях 09:13
На таможне Владивостока обнаружены радиационно опасные приборы 09:13
Отказ Mercedes от S-Class лишит работы 15 тысяч сотрудников 09:02
В Японии еще 60 человек заразились коронавирусом 2019-nCoV 08:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
10.02.2020 10:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Воскресенье в Абу-Даби

Столица принимает участие в X Всемирном форуме городов
Текст: Любовь Проценко (Абу-Даби)
Российская газета - Столичный выпуск № 27(8081)
Воскресенье в Абу-Даби - столице Объединенных Арабских Эмиратов - рабочий день. Отдыхают здесь, как и во всем исламском мире, по пятницам и субботам. Поэтому открытие Всемирного форума городов приурочили к первому дню недели.

Организованная ООН в 2002 году, эта крупнейшая конференция урбанистов всей планеты, которые ищут секреты устойчивого развития городов, впервые проходит в арабской стране. Впервые принимает участие в ней и наша страна.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
В Москве открылся первый химический технопарк

Павильон российской столицы оказался, пожалуй, самым красивым. Меняющиеся лучшие виды и проекты города. Интерактивные карты. Великолепно выполненные макеты. Недаром участники форума из всех стран именно сюда идут делать селфи. Да и по содержанию есть что посмотреть. Муниципальные служащие Абу-Даби в хиджабах как завороженные, например, рассматривают интерактивную презентацию "Мосинжпроекта", которая демонстрирует строительство самого длинного 70-километрового подземного кольца в мире - Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Глядя, как мощно прокладывает тоннель десятиметровый тоннелепроходческий щит, задают множество вопросов. А когда возникает картина уже действующих шести красивых станций БКЛ, по которым ходят поезда и гуляют пассажиры, от восторга хлопают в ладоши. Поражаются и размаху нашего подземного строительства: 81 станция, 154 км за девять лет. "Еще шесть новых станций введем буквально через несколько недель", - рассказал председатель совета директоров группы компаний "Мосинжпроект" Александр Горностаев.

Надолго остановился у этой презентации и министр транспорта Абу-Даби Фалах Мухаммед Аль Абаби. А замгенерального секретаря ООН, руководитель программы ООН -Хабитат Маймуна Мохд Шариф даже с удовольствием приняла предложение руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина самой поуправлять в интерактивном режиме одним из тоннелепроходческих щитов на БКЛ.

Столичные власти презентуют в Арабских Эмиратах крупные инфраструктурные проекты

Большой интерес вызвал у хозяев форума и проект Московского международного делового центра "Москва-Сити". И это не удивительно. Абу-Даби - город небоскребов. Здесь почти не ходят пешком - жаркий климат, при котором даже сейчас, в феврале, здесь температура воздуха плюс 28, подстегивает жителей добираться на машинах от кондиционеров одного здания к прохладе под крышей другого. В высотках создать комфортную для жизни среду оказалось создать проще. Но такого небоскреба высотой 400 метров, который строится сейчас в Москве - One Tower, в Абу-Даби пока нет. Здесь самый большой - Бурдж-Мохаммед-бин-Рашид высотой 381,2 м. Но Москва демонстрирует сегодня миру не только уникальные проекты, но и масштаб строительства. На первой деловой сессии Сергей Левкин привел цифры. Только за прошлый год в городе ввели в строй более 10 млн недвижимости, из которых - 5 млн кв. м жилья. Впереди же еще программа реновации, равной которой в мире нет: за 15 лет миллион москвичей переедут из устаревших физически и морально домов в новые квартиры. Развивается и Новая Москва. Как сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, за ближайшие три года планируется ввести в строй 5,5 млн кв. жилья и 3 млн кв. м коммерческой недвижимости, что позволит создать там 80 тысяч новых рабочих мест.

Власть Работа власти Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Двое россиян погибли при столкновении катеров в Таиланде
"Паразиты" добрались до Голливуда
Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт
Перевозчик назвал причину жесткой посадки самолета в Усинске
Способное достроить "Северный поток-2" судно покинуло Приморье
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам