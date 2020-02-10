Воскресенье в Абу-Даби - столице Объединенных Арабских Эмиратов - рабочий день. Отдыхают здесь, как и во всем исламском мире, по пятницам и субботам. Поэтому открытие Всемирного форума городов приурочили к первому дню недели.

Организованная ООН в 2002 году, эта крупнейшая конференция урбанистов всей планеты, которые ищут секреты устойчивого развития городов, впервые проходит в арабской стране. Впервые принимает участие в ней и наша страна.

Павильон российской столицы оказался, пожалуй, самым красивым. Меняющиеся лучшие виды и проекты города. Интерактивные карты. Великолепно выполненные макеты. Недаром участники форума из всех стран именно сюда идут делать селфи. Да и по содержанию есть что посмотреть. Муниципальные служащие Абу-Даби в хиджабах как завороженные, например, рассматривают интерактивную презентацию "Мосинжпроекта", которая демонстрирует строительство самого длинного 70-километрового подземного кольца в мире - Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Глядя, как мощно прокладывает тоннель десятиметровый тоннелепроходческий щит, задают множество вопросов. А когда возникает картина уже действующих шести красивых станций БКЛ, по которым ходят поезда и гуляют пассажиры, от восторга хлопают в ладоши. Поражаются и размаху нашего подземного строительства: 81 станция, 154 км за девять лет. "Еще шесть новых станций введем буквально через несколько недель", - рассказал председатель совета директоров группы компаний "Мосинжпроект" Александр Горностаев.

Надолго остановился у этой презентации и министр транспорта Абу-Даби Фалах Мухаммед Аль Абаби. А замгенерального секретаря ООН, руководитель программы ООН -Хабитат Маймуна Мохд Шариф даже с удовольствием приняла предложение руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина самой поуправлять в интерактивном режиме одним из тоннелепроходческих щитов на БКЛ.

Столичные власти презентуют в Арабских Эмиратах крупные инфраструктурные проекты

Большой интерес вызвал у хозяев форума и проект Московского международного делового центра "Москва-Сити". И это не удивительно. Абу-Даби - город небоскребов. Здесь почти не ходят пешком - жаркий климат, при котором даже сейчас, в феврале, здесь температура воздуха плюс 28, подстегивает жителей добираться на машинах от кондиционеров одного здания к прохладе под крышей другого. В высотках создать комфортную для жизни среду оказалось создать проще. Но такого небоскреба высотой 400 метров, который строится сейчас в Москве - One Tower, в Абу-Даби пока нет. Здесь самый большой - Бурдж-Мохаммед-бин-Рашид высотой 381,2 м. Но Москва демонстрирует сегодня миру не только уникальные проекты, но и масштаб строительства. На первой деловой сессии Сергей Левкин привел цифры. Только за прошлый год в городе ввели в строй более 10 млн недвижимости, из которых - 5 млн кв. м жилья. Впереди же еще программа реновации, равной которой в мире нет: за 15 лет миллион москвичей переедут из устаревших физически и морально домов в новые квартиры. Развивается и Новая Москва. Как сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, за ближайшие три года планируется ввести в строй 5,5 млн кв. жилья и 3 млн кв. м коммерческой недвижимости, что позволит создать там 80 тысяч новых рабочих мест.