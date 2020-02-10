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10.02.2020 11:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названа самая низкая стоимость аренды квартиры в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Снять столичную "однушку" можно за 24 тысячи рублей в Южном Бутово или за 28 тысяч рублей поселиться в историческом центре Москвы. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного рейтинга, который составляют специалисты департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость.

Фото: iStock/sUs_angel
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Наверху февральского рейтинга самых дешевых квартир - "однушка" в районе Южное Бутово за 24 тысячи рублей в месяц. Жилье площадью 38 кв. м находится на втором этаже 18-этажного панельного дома на улице Захарьинские Дворики, от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" - 15 минут транспортом. Квартира в хорошем состоянии, есть вся необходимая для проживания мебель и бытовая техника.

На второй строчке рейтинга однокомнатная квартира за 25 тысяч рублей в месяц. Жилье площадью 42 кв. м расположено на восьмом этаже 12-этажного дома на улице Адмирала Лазарева, в 10 минутах ходьбы от станции метро "Улица Горчакова". На кухне есть необходимая мебель, электроплита и холодильник. В комнате - современный ремонт, но обстановка отсутствует.

Далее в рейтинге "однушка" площадью 40 кв. м за 26 тысяч рублей в месяц. Квартира полностью меблирована, есть вся бытовая техника. Жилье расположено на 9-м этаже панельной 12-этажки на Челябинской улице, в 5 минутах транспортом от станции метро "Новогиреево".

Фото: iStock
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Четвертую строчку в рейтинге заняла квартира за 27 тысяч рублей. Жилье площадью 36 "квадратов" размещается на 3-м этаже 9-этажного дома на Зарайской улице, в 10 минутах транспортом от станции метро "Рязанский проспект". В квартире свежий косметический ремонт, есть кухонный гарнитур, бытовая техника, в комнате - современная корпусная мебель и двуспальный кожаный диван.

Замыкает топ-5 однокомнатная квартира площадью 38 кв. м за 28 тысяч рублей в месяц. Жилье расположено на 7-м этаже 15-этажного дома на улице Госпитальный Вал, от станции метро "Электрозаводская" - 10 минутах ходьбы. В квартире есть все для комфортного проживания - мебель в комнате, кухонный гарнитур и бытовая техника.

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