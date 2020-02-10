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10.02.2020 15:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

По столице Бориса Пастернака приглашает прогуляться портал "Узнай Москву"

Текст: Ирина Огилько
К 130-летию со дня рождения нобелевского лауреата Бориса Пастернака портал "Узнай Москву" подготовил новую экскурсию. Она займет около двух часов. За это время можно обойти восемь мест, хранящих память о поэте, сообщает портал "Узнай Москву".

Во время прогулки экскурсантам предлагают познакомиться с интересными фактами из биографии писателя, узнать об окружавших его людях, о прототипах героев его произведений.

Фото: ТАСС
Почему у Бориса Пастернака в жизни все не логично

Прогулка начинается на пересечении Оружейного переулка и 2-й Тверской-Ямской улицы у дома Веднеева, где родился Борис Пастернак. Затем, минуя Политехнический музей, где в 1910-1920-е годы литератор читал свои произведения, попадаешь на улицу Мясницкую, 21 с1. Дом принадлежал Московскому Училищу живописи, ваяния и зодчества, где с 1894 года преподавал Леонид Пастернак, отец будущего поэта, и где ему, как преподавателю дали служебную квартиру. Затем предлагается осмотреть бывший доходный дом Сытова, строения, связные со школьной порой. А завершается экскурсия в Нескучном саду, которому в 1917 году Пастернак посвятил стихотворение.

Подробное описание экскурсионного тура, дополненное воспоминаниями и стихами поэта, можно найти на портале.

Кстати, в честь 130-летия со дня рождения Бориса Пастернака в столичной сети библиотек пройдут лекции и литературные вечера. Также мероприятия запланированы на ВДНХ.

Напомним, что проект "Узнай Москву" - совместное детище нескольких столичных департаментов. В настоящее время интерактивный гид содержит описания 1,9 тысячи зданий и сооружений, 635 памятников, 325 музеев, 195 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 105 тематических прогулочных маршрутах.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Борис Пастернак

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