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10.02.2020 15:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Текст: Елена Шулепова (Тула)

Под Тулой столкнулись пассажирский автобус и автоцистерна. В результате аварии семь человек госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС
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По данным полиции, ДПТ произошло около 10 часов, сообщение о нем поступило на телефон единой службы спасения в 10:20. На автодороге Тула - Щекино около деревни Кочаки автобус "ЛиАЗ" столкнулся с автоцистерной ГАЗ. Рейсовый автобус ехал по маршруту № 114. Оба автомобиля ехали в одну сторону.

В момент аварии в автобусе находились восемь человек. По предварительным данным, в ДТП получили травмы семь человек. Все пострадавшие - пассажиры автобуса. С травмами различной тяжести они отправлены в больницу, "для принятия решения о необходимости госпитализации", как подчеркнули в пресс-службе.

Для ликвидации последствий аварии на месте ДТП работали восемь специалистов МЧС и две единицы техники. Для выяснения всех обстоятельств случившегося на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы полиции.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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