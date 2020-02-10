Под Тулой семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Под Тулой столкнулись пассажирский автобус и автоцистерна. В результате аварии семь человек госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным полиции, ДПТ произошло около 10 часов, сообщение о нем поступило на телефон единой службы спасения в 10:20. На автодороге Тула - Щекино около деревни Кочаки автобус "ЛиАЗ" столкнулся с автоцистерной ГАЗ. Рейсовый автобус ехал по маршруту № 114. Оба автомобиля ехали в одну сторону.

В момент аварии в автобусе находились восемь человек. По предварительным данным, в ДТП получили травмы семь человек. Все пострадавшие - пассажиры автобуса. С травмами различной тяжести они отправлены в больницу, "для принятия решения о необходимости госпитализации", как подчеркнули в пресс-службе.

Для ликвидации последствий аварии на месте ДТП работали восемь специалистов МЧС и две единицы техники. Для выяснения всех обстоятельств случившегося на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы полиции.