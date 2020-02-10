Посол Сингапура в РФ Премджит Садасиван посетил в понедельник редакцию "Российской газеты".

Это был один из первых его визитов после формального назначения на должность главы дипмиссии: хотя в Москву посол прибыл еще осенью 2019 года, лишь на прошлой неделе он вручил президенту России Владимиру Путину свои верительные грамоты.

В гостях у "РГ" он живо интересовался работой газеты, тем, как на ее полосах освещаются события в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где и как выпускается "РГ" и ее местом на российском медийном рынке.

Генеральный директор ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павел Негоица подробно ответил на эти вопросы, обратив внимание на то, что издание ведет различные информационные проекты с рядом стран, в число которых сможет войти и Сингапур.

Садасиван со своей стороны подтвердил заинтересованность в таком сотрудничестве и напомнил, что в 2018 году Россия и Сингапур уже реализовали совместный проект, посвященный 50-летию установления дипотношений между нашими странами.

Ведется сотрудничество и в других сферах, за последние 10 лет серьезно выросли инвестиции Сингапура в РФ, а отсутствие сельскохозяйственного сектора в самом Сингапуре не мешает бизнесменам управлять молочной фермой в Пензенской области.