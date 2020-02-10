Против пранкеров, пугавших пассажиров метро коронавирусом, возбуждено дело

Возбуждением уголовного дела закончился пранк (розыгрыш) молодых людей, которые в столичном метро изобразили, что одному из них резко становится плохо, поскольку он якобы заразился коронавирусом. Цель пранка - посмотреть и снять на видео реакцию обычных пассажиров на "зараженного".

"В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет столичные полицейские выявили факт нарушения общественного порядка на территории Московского метрополитена. Так, 2 февраля в вагоне следовавшего от станции метро "Полежаевская" до станции "Улица 1905 года" электропоезда молодой человек внезапно упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя тем самым панику среди пассажиров", - сообщает официальный интернет-портал МВД России.

Отмечается, что снятый видеоролик был размещен на одном из популярных видеохостингов. Полицейские же после его просмотра разглядели в действиях молодых людей состав преступления. "Отделом дознания УВД на Московском метрополитене столичной полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ. Один из подозреваемых в хулиганских действиях уже задержан. Принимаются меры к розыску соучастников преступления", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пранкерам грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Правда, это самое строгое наказание по вмененной статье. Есть также шанс отделаться принудительными, исправительными либо обязательными работами. Может суд ограничиться и денежным штрафом - в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до трех лет.