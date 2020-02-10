Школьники могут узнать о жизни и творчестве Пушкина в Московской электронной школе

Ко Дню памяти великого русского поэта Александра Пушкина, отмечаемому 10 февраля, открылись интересные приложения в издании "Слово учителю" и в проекте Московской электронной школы (МЭШ).

Сетевое издание "Слово учителю" загрузило новые уроки в раздел "Юбилейный урок". Так на уроке "Гостиная Пушкина" ученики смогут узнать, чем занималась и кем была Анна Керн, как сложилась ее судьба и других друзей поэта, почему поэт писал Бенкендорфу только по-французски, а декабристы в зале не снимали шпаги. На уроке "Друзья мои, прекрасен наш союз!..." узнать можно о том, почему лицейские годы стали так дороги будущему поэту, здесь же школьники могут подробно ознакомиться с историей создания Императорского лицея.

В специальных приложениях МЭШ представлена подробная биография поэта, география его произведений и многое другое. Вспомнить самые известные из произведений поможет приложение "Сказки А.С.Пушкина". Проверить свои знания о лицейских годах поэта можно с помощью приложения "Лицейские друзья А.С.Пушкина". Узнать о Москве периода жизни поэта поможет приложение "Имени А.С.Пушкина". А в интерактивном приложении "Персонажи произведений А.С.Пушкина" собраны самые любопытные данные о героях поэта.

Напомним, что сейчас в библиотеке "МЭШ" доступно свыше 41 тысячи сценариев уроков, свыше 1600 учебников и учебных пособий, более 97 тысяч интерактивных образовательных приложений, а также огромное количество заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ. Библиотека пополняется материалами, помогающими дополнить и разнообразить образовательный процесс. С 2019 года материалы "МЭШ" доступны не только в России, но и за ее пределами. Чтобы их прочитать, нужно скачать мобильное приложение "Московская электронная школа" в App Store или Google Play.