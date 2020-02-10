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10.02.2020 22:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Поиграли в эпидемию

Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 28(8082)
Возбуждением уголовного дела закончился пранк (розыгрыш) молодых людей, которые в столичном метро изобразили, что одному из них резко становится плохо, поскольку он якобы заразился коронавирусом. Цель пранка - посмотреть и снять на видео реакцию обычных пассажиров на "зараженного".

"В ходе мониторинга СМИ и сети интернет столичные полицейские выявили факт нарушения общественного порядка на территории Московского метрополитена. Так, 2 февраля в вагоне следовавшего от станции метро "Полежаевская" до станции "Улица 1905 года" электропоезда молодой человек внезапно упал, имитируя внезапный приступ", - сообщили в пресс-центре МВД России.

При этом сообщники "больного", подбежав к нему и за секунду поставив диагноз, начинали кричать, что у парня коронавирус, естественно, провоцируя тем самым панику среди пассажиров.

Отмечается, что снятый видеоролик был размещен на одном из популярных видеохостингов.

Полицейские после его просмотра разглядели в действиях молодых людей состав преступления. "Отделом дознания УВД на Московском метрополитене столичной полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ.

Фото: AP Photo/Aaron Favila
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Представитель МВД России Ирина Вол к сообщила, что задержаны уже трое подозреваемых в хулиганских действиях - сначала один, а в конце дня еще двое.

"В рамках дальнейшего расследования уголовного дела полицейскими установлены и задержаны двое его предполагаемых сообщников - безработные жители столицы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

При проведении обысков по местам фактического проживания фигурантов в Западном и Центральном округах Москвы полицейскими обнаружены и изъяты компьютер и сотовые телефоны, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается", - сообщила Ирина Волк.

На видеозаписях молодые люди разыгрывали перед пассажирами подземки сценку с "приступами коронавируса" - падали на землю, а затем начинали биться в судорогах. Судя по опубликованным видеозаписям, это вызывало сильную панику у очевидцев.

Так, на станции метро "Улица 1905 года" практически все пассажиры вагона метро, в котором пранкеры разыграли свою шутку, предпочли покинуть его и выйти.

То есть кто-то явно мог опоздать на работу из-за этой "невинной" шутки, а у пожилых людей могли и вовсе начаться проблемы с давлением или сердцебиением.

В итоге пранкерам грозит теперь лишение свободы на срок до 5 лет.

По статье о хулиганстве за опасный розыгрыш пассажиров метро парням грозит до 5 лет колонии

Черемушкинский суд Москвы отправил в СИЗО на 2 месяца Кароматулло Джаборова, задержанного из-за вызвавшего общественный резонанс видеоролика. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Постановлением Черемушкинского суда Москвы в отношении Джаборова К. С. удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 марта", - сказала судья Наталья Журавлева.

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