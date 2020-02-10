Суд оправдал экс-директора фабрики "Меньшевик"

Мосгорсуд на основании вердикта присяжных оправдал бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника.

Согласно решению судьи Аверьянов был оправдан за отсутствием состава преступления и непричастностью. Суд также признал за Ильей Аверьяновым право на реабилитацию.

Конфликт на территории столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" произошел рано утром 27 декабря 2017 года, после того как к бывшему владельцу пришли новые собственники и судебные приставы с исполнительным листом на 3,3 миллиона рублей. Общаться с визитерами Илья Аверьянов вышел с карабином "Сайга". 31-летний охранник фабрики Алексей Осипов попытался отобрать у Аверьянова оружие. В результате борьбы бывший гендиректор выстрелил, смертельно ранив Осипова. Сразу после этого Аверьянов связался по телефону с журналистами и заявил в эфире, что на фабрике происходит рейдерский захват со стороны некоей "кавказской банды" и он вынужден защищаться.

После оглашения оправдательного вердикта присяжными 28 января Аверьянов был освобожден из-под стражи как полностью оправданный. При этом гособвинитель во время прений сторон попросил коллегию присяжных признать Аверьянова виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения.

Сам подсудимый считает себя невиновным. В своем последнем слове он заявил, что роковой выстрел произошел случайно, и он оказал всю необходимую помощь раненому. Во время заседания суда Аверьянов попросил прощения у родителей Осипова, назвав произошедшее трагедией.