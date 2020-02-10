Суд отпустил под домашний арест бывшего президента банка "Глобэкс"

Бывшему президенту банка "Глобэкс" Виталию Вавилину Мосгорсуд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

По данным следствия, он является фигурантом уголовного дела о растрате имущества кредитной организации на 12 миллионов евро.

А лично Вавилину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ - в растрате в особо крупном размере. Если суд докажет его вину - экс-банкира ждет суровое наказание: максимальный срок лишения свободы по этой статье составляет 10 лет в заключении.

Следствие просило в своем ходатайстве продлить срок пребывания Вавилина под стражей еще на два месяца, но суд отказал в этой просьбе. И перевел его на домашний арест. По постановлению суда его освободили прямо в зале суда.

Известно из сообщения следователя в суде, что Вавилин растратил находящееся в его ведении имущество АО КБ "Глобэкс" на сумму 12 миллионов евро. Он это сделал, по версии следователей, "путем заключения двух договоров о предоставлении невозобновляемых кредитных линий, денежные средства по которым возвращены не были".

Свою вину экс-президент банка не признает и отрицает свою причастность к заключению договоров в выдаче криминальных кредита.

Интересно, что при рассмотрении спора в Арбитражном суде было установлено, что банку ущерб причинен не был. И обязательные признаки хищения в действиях Вавилина, и его деяния, не могут быть квалифицированы по части 4 статьи 160 как оконченное преступление. По мнению столичного бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой, в данном деле были нарушены права предпринимателя.