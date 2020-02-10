Страшная авария произошла в Москве на Кутузовском проспекте. Такси выехало на встречную полосу и столкнулось с микроавтобусом. В результате один человек погиб, пятеро получили ранения.

На видео с места аварии видно, что такси плавно, но на хорошей скорости пересекает разделительную полосу, выезжает на встречную и практически в лоб бьет двигавшийся по своей полосе автобус. После этого автобус съехал с дороги и перевернулся. Автобус перевозил граждан Беларуси. Водитель автобуса получил перелом ноги. Таксист погиб на месте. Таксист вез пассажира. ДТП произошло около 6 утра. При просмотре видеозаписи складывается впечатление, что таксист просто заснул за рулем. Уж очень плавно он съезжает со своей полосы движения.

Для устранения последствий аварии было перекрыто движение по четырем полосам проспекта в область.

Накануне в воскресенье движение на Кутузовском тоже перекрывалось из-за аварии. Столкнулись четыре автомобиля. Также из-за выезда одного автомобиля на встречную полосу. В этом ДТП, к счастью, никто не погиб. Ранение получил один человек. В аварии участвовал автомобиль каршеринга.

Автомобилистов столицы уже давно не удивляют аварии с участием машин такси и каршеринга. По данным Центра организации дорожного движения, которые недавно озвучил заместитель руководителя ЦОДД Артур Шахбазян, в прошлом году с участием такси произошло 1693 ДТП. Это на 80 процентов больше, чем годом ранее. С участием автомобилей каршеринга произошло 421 ДТП. Рост составил 242 процента. То есть практически в 2,5 раза.

Рост аварийности в такси связан с тем, что водителям, чтобы заработать, приходится перерабатывать. И контролировать это невозможно. С каршерингом тоже все понятно. Никто не следит за тем, кто берет машину. Немало пользователей с поддельными аккаунтами. Да и отношение к каршерингу - не мое, не жалко.