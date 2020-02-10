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10.02.2020 23:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опять встречка

Кутузовский проспект подтверждает репутацию смертельно опасной трассы
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Столичный выпуск № 28(8082)
Страшная авария произошла в Москве на Кутузовском проспекте. Такси выехало на встречную полосу и столкнулось с микроавтобусом. В результате один человек погиб, пятеро получили ранения.

На видео с места аварии видно, что такси плавно, но на хорошей скорости пересекает разделительную полосу, выезжает на встречную и практически в лоб бьет двигавшийся по своей полосе автобус. После этого автобус съехал с дороги и перевернулся. Автобус перевозил граждан Беларуси. Водитель автобуса получил перелом ноги. Таксист погиб на месте. Таксист вез пассажира. ДТП произошло около 6 утра. При просмотре видеозаписи складывается впечатление, что таксист просто заснул за рулем. Уж очень плавно он съезжает со своей полосы движения.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Для устранения последствий аварии было перекрыто движение по четырем полосам проспекта в область.

Накануне в воскресенье движение на Кутузовском тоже перекрывалось из-за аварии. Столкнулись четыре автомобиля. Также из-за выезда одного автомобиля на встречную полосу. В этом ДТП, к счастью, никто не погиб. Ранение получил один человек. В аварии участвовал автомобиль каршеринга.

Автомобилистов столицы уже давно не удивляют аварии с участием машин такси и каршеринга. По данным Центра организации дорожного движения, которые недавно озвучил заместитель руководителя ЦОДД Артур Шахбазян, в прошлом году с участием такси произошло 1693 ДТП. Это на 80 процентов больше, чем годом ранее. С участием автомобилей каршеринга произошло 421 ДТП. Рост составил 242 процента. То есть практически в 2,5 раза.

Рост аварийности в такси связан с тем, что водителям, чтобы заработать, приходится перерабатывать. И контролировать это невозможно. С каршерингом тоже все понятно. Никто не следит за тем, кто берет машину. Немало пользователей с поддельными аккаунтами. Да и отношение к каршерингу - не мое, не жалко.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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