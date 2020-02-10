Новости

В Греции прошли памятные мероприятия по случаю Дня дипломата 18:26
Средняя зарплата школьного учителя составила более 41 тысячи рублей 18:25
Под Петербургом утонул пенсионер, попытавшийся спасти свою собаку 18:23
В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе 18:14
Режиссер Бекмамбетов снимет фильм про летчика Девятаева, сбежавшего из плена на немецком самолете 18:05
Арестован участник пранка о коронавирусе в метро 17:55
Генпрокуратура РФ назвала регионы с самыми суровыми коллекторами 17:47
ЦОДД призвал увеличить штрафы за нарушение ПДД 17:47
Мировая премьера "Ночи пожирателей рекламы - 2020" пройдет в Москве 17 апреля 17:35
В Совфеде прокомментировали планы "Нафтогаза" подать иск к "Газпрому" 17:19
В ближайшие часы Москву завалит снегом 17:18
НАСА попросило автопроизводителей помочь в постройке лунохода 17:01
Российская тест-система для диагностики коронавируса показала эффективность 16:55
Российский хоккеист Александр Овечкин стал другом бренда Hublot 16:55
В Москве опекун избила ребенка из-за буквы "Ж" 16:47
На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз 16:45
Украденный 20 лет назад волгоградец впервые получил паспорт 16:42
В Беларуси сняли короткометражку о детстве Джона Уика 16:42
Первую серию мультсериала "Приключения Пети и Волка" показали в Сети 16:41
Каждая третья информационная доска в столичных домах содержит нарушения 16:41
Экс-солистка "ВИА Гра" Анна Седокова призналась, что снова беременна 16:32
Обязательная маркировка молочной продукции может стартовать с 1 декабря 16:28
Житель Новороссийска получил срок за нападение на врача "скорой" 16:22
Вандалы облили зеленой краской памятник генералу Ватутину в Киеве 16:09
Можно ли отремонтировать автомобиль по ОСАГО спустя год после ДТП 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
10.02.2020 17:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ближайшие часы Москву завалит снегом

Текст: Ирина Огилько
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В столичном регионе вечером ухудшится погода: поднимется ветер, начнется снегопад. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, снегопад в столице начнется около 23:00. Затем продолжится всю ночь и даже утром во вторник.

Фото: Сергей Николаев/РГ
В Москву возвращается аномальное тепло

- Во второй половине дня вторника осадки будут, но местами. В общей сложности за 24 часа выпадет 5 см снега, это много для нынешней зимы, - рассказала Позднякова. - При этом температура воздуха днем останется слабоположительная, к вечеру возможен минус. Порывы ветра вечером в понедельник и в ночь на вторник будут достигать 14-17 м/с.

Температура воздуха около нуля (днем небольшой плюс, ночью слабый минус) сохранится почти всю неделю в регионе. "Температурных рекордов не ждем. А вот следующий сильный снегопад ожидается в ночь на субботу, 15 февраля. Ожидается, что он будет также сильным и продолжительным", - сказала Позднякова.

Напомним, что ГУ МЧС России по Москве предупредило абонентов сотовой связи об ухудшении погоды в понедельник вечером. Спасатели пообещали мокрый снег, ветер до 18 м/с и заносы на дорогах. Так же рекомендовано обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, водителей призывают снизить скорость движения и не парковать транспорт под деревьями.

Январь в Москве стал самым темным за последние 20 лет
Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе
В Совфеде прокомментировали планы "Нафтогаза" подать иск к "Газпрому"
Песков назвал пагубной санкционную практику
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией
"Паразиты" добрались до Голливуда
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам