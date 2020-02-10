В ближайшие часы Москву завалит снегом

В столичном регионе вечером ухудшится погода: поднимется ветер, начнется снегопад. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, снегопад в столице начнется около 23:00. Затем продолжится всю ночь и даже утром во вторник.

- Во второй половине дня вторника осадки будут, но местами. В общей сложности за 24 часа выпадет 5 см снега, это много для нынешней зимы, - рассказала Позднякова. - При этом температура воздуха днем останется слабоположительная, к вечеру возможен минус. Порывы ветра вечером в понедельник и в ночь на вторник будут достигать 14-17 м/с.

Температура воздуха около нуля (днем небольшой плюс, ночью слабый минус) сохранится почти всю неделю в регионе. "Температурных рекордов не ждем. А вот следующий сильный снегопад ожидается в ночь на субботу, 15 февраля. Ожидается, что он будет также сильным и продолжительным", - сказала Позднякова.

Напомним, что ГУ МЧС России по Москве предупредило абонентов сотовой связи об ухудшении погоды в понедельник вечером. Спасатели пообещали мокрый снег, ветер до 18 м/с и заносы на дорогах. Так же рекомендовано обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, водителей призывают снизить скорость движения и не парковать транспорт под деревьями.