В центре Москвы реконструировали коммуникационный коллектор "Манежный"

До 70 км различных коммуникаций могут разместить специалисты в обновленном инженерном сооружении. Об этом журналистам рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

- Во время работы специалистами ГУП "Москоллектор" применялась технология инъекционной гидроизоляции, которая позволяет работать, не производя разрытия, - уточнил Бирюков. Во время работ модернизировали систему охранно-пожарной сигнализации и систему диспетчерского управления.

"Применение новых технологий позволило увеличить срок эксплуатации коллектора почти в 2 раза, при этом не нарушив комфорт москвичей и гостей столицы. Опыт Москвы по строительству подземных сооружений уникален. Нигде больше - ни в России, ни в мире - нет столь разветвленной и протяженной сети коммуникационных коллекторов, - добавил Петр Бирюков.

Напомним, что работы начались в январе прошлого года.

Кстати

Москоллектор обслуживает более 792 километров коммуникационных коллекторов, где проложены, в том числе, 21 тыс. км. связи и спецсвязи.