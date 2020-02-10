В ЦОДД предложили снизить скорость движения по Москве до 50 км/ч

Разрешенную скорость на столичных улицах нужно снизить с 60 до 50 километров в час, считает руководитель Центра организации дорожного движения в Москве Михаил Кизлык.

Это предложение, рассказал Кизлык порталу AutoNews, базируется на расчетах зарубежных экспертов. А они утверждают, что при наезде автомобиля, едущего со скоростью 50 километров в час, на пешехода, шансы последнего выжить составляют 80 процентов. Если же автомобиль движется со скоростью 60 километров в час, а при существующем нештрафуемом пороге за превышение скорости эти 60 нередко превращаются в 80, шанс выжить у пешехода снижается до 20 процентов.

При этом российские эксперты более суровы. К примеру, специалисты НИУ "Высшая школа экономики" считают, что скорость в 50 километров в час дает возможность пешеходу выжить при столкновении в 50 процентах случаев, а 80 километров в час такой возможности вообще не дают.

"Я не говорю о том, что по всему городу необходимо снизить скорость", - уточняет Кизлык. Но на центральных улицах и в густонаселенных районах она должна быть снижена. Кроме того, следует пересмотреть и нештрафуемый порог, уменьшив его, например, с 20 до 10 километров в час. Кстати, в НИУ ВШЭ подсчитали и возможный эффект от подобной меры: смертность в ДТП сразу снизится на 10 процентов.