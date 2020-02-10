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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Время, вперед

В Москве созданы "умные часы" для школьников
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 28(8082)
В столице созданы "умные часы" для школьников. Как рассказали представители зеленоградского завода "Микрон", с помощью встроенной в гаджет RFID-метки, дети могут по этим часам проходить в школу, платить за обед и бесплатно посещать музеи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

RFID-метка - это чип. Подобные устройства, например, есть в транспортных картах "Тройка" и браслетах "Москвенок", которыми пользуются столичные школьники. Система, которая их поддерживает, стоит в 95 процентах образовательных учреждений столицы. Браслеты с использованием такой метки получились довольно стильные, но теперь производители пошли дальше. Создан гаджет, который помимо функций "Москвенка" обладает и другими дополнительными опциями.

Фото: Ксения Колесникова/РГ
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"Умные часы" московского школьника умеют определять местоположение, помнить номера телефонов, звонить друзьям и близким, обмениваться голосовыми сообщениями. Чтобы их активировать и "привязать" к ребенку, родители могут воспользоваться порталом mos.ru, самим в школу ходить не придется. Все отчеты о том, как ребенок учится и кушает, мамам и папам поступят через приложение Geoplaner.

Корпус часов защищен от ударов и влаги, что в данном случае чрезвычайно важно. Дело в том, что чип, созданный на "Микроне", находится прямо под экраном часов. "Это позволяет детям легко проходить в школу и платить за еду в столовой, просто прикладывая часы дисплеем к считывателю, - уточнил директор предприятия, участвовавшего в создании гаджета, Станислав Братчиков.

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