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10.02.2020 23:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обманули пенсионеров

Телефонные мошенники отвечают в суде
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
В Зюзинском райсуде Москвы начался процесс по уголовному делу о телефонном мошенничестве в особо крупном размере.

По данным полицейского следственного ведомства столицы, общий ущерб составил более 10 миллионов рублей. К ответственности привлекли семь граждан в возрасте от 31 до 39 лет.

Фото: iStock
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Предварительное следствие установило, что участники организованной группы звонили на номера преимущественно пожилых людей и представлялись сотрудниками различных госорганов. Злоумышленники сообщали потерпевшим информацию о якобы полагающейся пожилым людям компенсации при условии оплаты государственной пошлины. Введенные в заблуждение граждане переводили свои кровные пенсионные накопления на указанный мошенниками счет, даже не проверив, кому он принадлежит. По данным следствия, подсудимые причастны к 25 аналогичным эпизодам, в результате которых люди лишились более десяти миллионов рублей.

В полицейском главке столицы также сообщили, что задержаны еще пятеро телефонных мошенников, которые похитили, по данным следствия, 12 миллионов рублей у пенсионеров. Эти злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что пенсионерам положена компенсация за приобретенные биологические добавки.

Напомним, в Зюзинском районном суде недавно было рассмотрено подобное дело в отношении Дмитрия Трофименкова и Романа Иванкина, признанных виновными в совершении 68 эпизодов телефонного мошенничества. Преступники руководили по мобильной связи из колонии, где уже отбывали наказание. Суд увеличил им сроки отсидки.

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