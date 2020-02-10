В Зюзинском райсуде Москвы начался процесс по уголовному делу о телефонном мошенничестве в особо крупном размере.

По данным полицейского следственного ведомства столицы, общий ущерб составил более 10 миллионов рублей. К ответственности привлекли семь граждан в возрасте от 31 до 39 лет.

Предварительное следствие установило, что участники организованной группы звонили на номера преимущественно пожилых людей и представлялись сотрудниками различных госорганов. Злоумышленники сообщали потерпевшим информацию о якобы полагающейся пожилым людям компенсации при условии оплаты государственной пошлины. Введенные в заблуждение граждане переводили свои кровные пенсионные накопления на указанный мошенниками счет, даже не проверив, кому он принадлежит. По данным следствия, подсудимые причастны к 25 аналогичным эпизодам, в результате которых люди лишились более десяти миллионов рублей.

В полицейском главке столицы также сообщили, что задержаны еще пятеро телефонных мошенников, которые похитили, по данным следствия, 12 миллионов рублей у пенсионеров. Эти злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что пенсионерам положена компенсация за приобретенные биологические добавки.

Напомним, в Зюзинском районном суде недавно было рассмотрено подобное дело в отношении Дмитрия Трофименкова и Романа Иванкина, признанных виновными в совершении 68 эпизодов телефонного мошенничества. Преступники руководили по мобильной связи из колонии, где уже отбывали наказание. Суд увеличил им сроки отсидки.