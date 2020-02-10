За два дня московский стенд в Абу-Даби посетили 4 тысячи человек

Эту цифру назвал журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Он напомнил, что всего, по данным оргкомитета, в Х Всемирном форуме городов, который сейчас проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов, принимают участие 18 тысяч человек из 160 стран. Но прошли через рамки за первые два дня всего 10 тысяч, из которых 4 тысячи посетили московский стенд. "Очень неплохой результат", - заметил Сергей Левкин.

Популярность, которой пользуется московский павильон, видна и невооруженным глазом. Разноязыкие участники форума с удовольствием фотографируются на фоне интерактивных пейзажей российской столицы, тут же получая снимок на память. Разглядывают живые растения, которые демонстрируют самый молодой в Москве парк "Зарядье". Активно участвуют в дискуссиях на тему о том, как меняется роль общественного транспорта в современном мире и что еще Москве предстоит сделать на пути цифровизации, чтобы стать второй Силиконовой долиной.