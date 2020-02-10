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10.02.2020 23:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тюремный двор

Замглавы подмосковного Ступино арестовали за взятку
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
В понедельник подразделение СКР по Московской области сообщил, что отправил в СИЗО крупного подмосковного чиновника. А тех, кто организовал получение им многомиллионной взятки за благоустройство дворов многоэтажек, посадил по домам до суда.

Проблемы с законом возникли у заместителя главы городского округа Ступино и его соучастников. Всем им уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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Вот что заявила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий:

- Следователем второго управления по расследованию особо важных дел предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере заместителю главы городского округа Ступино и исполняющему обязанности директора МКУ "Ступинский центр закупок". Также обвинение предъявлено взяткодателям и посреднику.

По ходатайству следствия двое отправлены под стражу, двое под домашний арест и одна обвиняемая получила подписку о невыезде.

По предварительным данным следствия, чиновники получили от предпринимателей через посредника взятку в 10 миллионов рублей.

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Во столько оценили заключение с их фирмой муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий Ступино.

Следователями проведено уже десять обысков по местам жительства и работы обвиняемых. Допросили свидетелей.

В СК говорят, что работы еще много и расследование продолжается.

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