Замглавы подмосковного Ступино арестовали за взятку

Проблемы с законом возникли у заместителя главы городского округа Ступино и его соучастников. Всем им уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Вот что заявила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий:
- Следователем второго управления по расследованию особо важных дел предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере заместителю главы городского округа Ступино и исполняющему обязанности директора МКУ "Ступинский центр закупок". Также обвинение предъявлено взяткодателям и посреднику.
По ходатайству следствия двое отправлены под стражу, двое под домашний арест и одна обвиняемая получила подписку о невыезде.
По предварительным данным следствия, чиновники получили от предпринимателей через посредника взятку в 10 миллионов рублей.
Во столько оценили заключение с их фирмой муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий Ступино.
Следователями проведено уже десять обысков по местам жительства и работы обвиняемых. Допросили свидетелей.
В СК говорят, что работы еще много и расследование продолжается.