Генпрокуратура РФ назвала регионы с самыми суровыми коллекторами

Генпрокуратура России назвала регионы, некомфортные для жизни должников. Список опубликовали на сайте ведомства.

В 2019 году прокуроры выявили более 500 нарушений законов в работе коллекторских организаций. Так, при взыскании долгов юрлица не соблюдают способы и условия взаимодействия с должниками.

- Они вводят граждан в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, возможности применения к ним административного и уголовного преследования, принадлежности кредитора к органам государственной власти, - говорится в сообщении.

Психологическое давление, унижение чести и достоинства граждан пресекли в Удмуртии, Марий Эл, Воронежской, Калининградской, Кировской, Курской, Новосибирской, Пензенской, Ульяновской, Ярославской областях.

Конфиденциальные и персональные данные должников распространяли в Удмуртии, Башкортостане, Бурятии, Волгоградской, Воронежской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.

В свою очередь, в Алтайском крае, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Тюменской и Ярославской областях выявили случаи приема на работу новых сотрудников без проверки судимости.