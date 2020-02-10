На Камчатке объявили штормовое предупреждение

О шторме у побережья Камчатки предупредили специалисты регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщается на сайте краевого управления МЧС.

Волны высотой 8-10 метров 10-11 февраля будут наблюдаться в северо-западной части Тихого океана, юго-западной части Берингова моря и вдоль юго-восточного побережья полуострова.

Штормовое предупреждение объявлено в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском, Елизовском, Усть-Камчатском и Алеутском районах Камчатского края.

Разыгравшаяся стихия опасна, в основном, для судов низкого класса, оказавшихся в момент шторма в открытом море. Таким кораблям необходимо переждать непогоду в защищенных бухтах.

Экипажам судов, приспособленных к штормовым условиям, рекомендуется в период опасного волнения соблюдать повышенную осторожность.