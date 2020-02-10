На таможне Владивостока обнаружены радиационно опасные приборы

В морском пункте пропуска Владивосток обнаружено восемь радиационно опасных приборов, норма излучения которых превышает допустимую в 95 раз. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник радиации обнаружен в ломе черных металлов, который был готов для экспорта. Радиационно опасные предметы - это стрелочные измерительные приборы. Их общий вес - более 21 килограмма.

Уровень гамма-излучения на поверхности предметов составил от трех до десяти микрозиверт в час. Также на поверхности объекта обнаружено загрязнение бета-активными радионуклидами.

Приборы переданы в специализированную организацию для утилизации. Это уже девятый подобный случай обнаружения радиоактивных источников в экспортной партий лома черных металлов.