Прокуроры разработали проект закона против "черных лесорубов"

В Забайкальском крае прокуратура разработала законопроект, который поможет бороться с незаконными лесными рубками. Контролировать отрасль становится все сложнее, а убытки из-за этого все больше, говорят в региональном министерстве природных ресурсов. Это подтверждают и проверки Счетной палаты РФ.

Ежегодно ущерб от деятельности "черных лесорубов" в нашей стране составляет 11-12 миллиардов рублей, говорится в новом докладе контрольного финансового ведомства. Нелегально вырубается 1,3 миллиона кубов леса в год. И эта ситуация стабильно сохраняется на протяжении последних десяти лет. Абсолютным рекордсменом в антирейтинге, по данным аналитиков, признана Иркутская область. Здесь зафиксировано больше половины всего объема незаконных рубок в стране (53,2 процента). Затем следует Забайкальский край (4,9). Потом Свердловская область (3,8). На четвертом месте - Вологодская область (3,6 процента). В причинах разбирались корреспонденты "РГ".

Комбинаты вдоль границы

Чтобы понять, почему лидеры по незаконным рубкам - Иркутская область и Забайкальский край, достаточно взглянуть на карту. Территория регионов закрашена сплошным зеленым цветом - они очень богаты лесом, а рядом Китай.

Эксперты в лесной отрасли прекрасно знают, что едва ли не вдоль границ в КНР построены деревообрабатывающие производства. Создана логистическая цепочка в расчете на лес, вывозимый из России. И значительную долю его поставляют "черные лесорубы". По оценкам экспертов, древесина, полученная нелегальным путем, составляет от 15 до 30 процентов мировой официальной торговли. За 2019 год "черные лесорубы" в Забайкалье нанесли ущерб больше чем на 559 миллионов рублей.

В забайкальском министерстве природных ресурсов одной из причин роста незаконных рубок считают то, что в штате государственных лесных инспекторов не хватает ни людей, ни техники. В то время как число пунктов приема и отгрузки древесины в крае постоянно растет. Чтобы усилить контроль, краевая прокуратура внесла в региональный парламент законопроект, направленный на снижение теневого оборота леса. "Речь в документе идет о постановке пунктов приема и отгрузки древесины на учет только при соблюдении определенных условий", - объяснил начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды краевой прокуратуры Алексей Филиппов.

Одно из условий - привязка пунктов приема и отгрузки к конкретным поселениям или железнодорожным объектам. Пункт приема необходимо огородить, уточняет прокурор, там должно быть освещение, круглосуточный пропускной режим с фиксацией выезда и въезда автотранспорта на видеокамеру. "Результаты съемок нужно хранить полгода. В случае выхода оборудования из строя владельцу пункта следует обеспечить фотофиксацию", - продолжает Алексей Филиппов. Кроме того, прокуроры предложили разрешить вести рубку поврежденного пожаром леса только специализированной госструктуре. Чтобы избежать риска намеренных поджогов для получения лесосеки в горельнике. Вот только на рассмотрение документ представляли уже дважды: в июле прошлого года и в январе наступившего. И когда он будет принят, неизвестно.

Под видом санитарных рубок

Еще одна причина, которая вывела Иркутск в лидеры регионов, где леса воруют больше всего, это санитарные рубки. Формально они назначались с согласования властей, имеют все необходимые документы и разрешения, но сейчас оспариваются правоохранительными органами. Одна из нашумевших историй - сплошные санитарные рубки в государственном природном заказнике "Туколонь". По версии следствия, в заказнике был вырублен реликтовый лес на площади около 120 гектаров. Ущерб оценивается в 750 миллионов рублей. В прошлом году прокуратура выявила в области массу нарушений в назначении санитарных рубок и рубок ухода, в гослесфонду причинен ущерб в 43,9 миллиарда рублей.

На одного лесничего в России приходится от тысячи гектаров угодий в Брянской области до 400 тысяч гектаров в Якутии

Но справедливости ради, стоит отметить, что два года назад в Иркутской области объявили настоящую войну "черным лесорубам". И радует, что результаты есть. В 2018 году область показала рекордное снижение "черных рубок" - с миллиона кубов до 570 тысяч. Почти вдвое. А всего за два последних года, по данным полиции, объем нелегально заготовленной древесины в регионе сократился на 60 процентов. Ущерб уменьшился с 6 до 4 миллиардов рублей.

К этим результатам привело несколько факторов. Во-первых, внедрили Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). Во-вторых, стартовал пилотный проект по маркировке древесины. Специально под него было создано программное обеспечение "Лесрегистр". Ввести в него информацию можно только с помощью карт маркировки древесины - их выдают заготовителям вместе с лесными декларациями и договорами аренды из расчета одна карта на объем леса, который помещается в стандартный лесовоз. Когда лес привозят на пункт отгрузки древесины, карту сдают. Так что вырубить больше, чем положено по документам, не получится.

Это вам не водка!

На Среднем Урале объемы незаконных рубок по сравнению с лидерами списка не так впечатляют. Ущерб за 2019 год составил, по данным полиции, 25 миллионов рублей. Но проблем здесь не меньше. Как отмечают в Уральском Союзе лесопромышленников, одна из причин - система ЛесЕГАИС. По мнению специалистов, работает она пока откровенно плохо. Она должна отслеживать путь вырубленной древесины до конечного потребителя. По аналогии с учетом алкоголя. Но в том-то и дело, что вести учет древесины далеко не то же самое, что отслеживать путь каждой бутылки водки.

Наблюдение по системе ЛесЕГАИС ведут совместно сотрудники полиции, минприроды, Россельхознадзора и Росреестра. Но последние три ведомства выходят в рейды периодически, а в ежедневном режиме с "черными лесорубами" должна бороться полиция. Но полицейские, даже остановив машину с сомнительным лесом, не всегда способны разобраться в сопроводительных бумагах, в сортах леса, ценности древесины и т.д.

И ЛесЕГАИС то и дело дает сбой. Не все гладко пока и с системой контроля рубок из космоса. Дело в том, что в саму систему занесены карты, которые на деле уже устарели, требуют обновления. И здесь картина "черных рубок" предстает недостоверной. Но даже в такой ситуации благодаря контролю из космоса они все же сократились на 46 процентов.

Представляете, сколько леса можно было бы спасти, заработай все системы контроля в полную силу?

Экспертное мнение

Верните тайге лесничих

Андрей Мехренцев, президент Уральского Союза лесопромышленников:

- На одного лесничего в России сегодня приходится от тысячи до 400 тысяч гектаров лесных угодий в зависимости от региона. Можете себе представить, какая это огромная территория! И что на ней можно разглядеть? Никакая современная техника, никакой космический мониторинг не сможет заменить человека в лесу. Да, стоит задача увеличить число лесничих. Но пока заработок молодого специалиста 12-14 тысяч рублей. Предположим, он приехал в лесной поселок с женой, для нее там работы, как правило, нет. Долго продержатся они в лесу?

Между тем в свое время были у лесничих династии. Дети, отучившись в вузе, возвращались домой. И как отец и дед, продолжали охранять лес. Среди комплекса факторов, которые влияют на порядок в лесу, я считаю одним из самых важных возвращение в тайгу лесничих. И возвращение людям этой профессии того весомого статуса, которым они когда-то обладали.