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10.02.2020 22:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Маршрут засекречен

Способное достроить "Северный поток-2" судно вышло из порта на Дальнем Востоке
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
Российский трубоукладчик "Академик Черский", который может завершить строительство газопровода "Северный поток-2", покинул порт в Находке и отправился в Сингапур. Предполагается, что в дальнейшем судно отправится на Балтику достраивать российский трубопровод.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По данным портала Vesselfinder, в порт назначения "Академик Черский" должен прибыть 22 февраля. Есть несколько предположений, почему пока в качестве конечной точки маршрута указан именно Сингапур.

Фото: nord-stream2.com
МИД: "Северный поток-2" достроят вопреки санкциям

Как ранее заявлял глава Минэнерго Александр Новак, судно необходимо дополнительно подготовить для прокладки труб по дну Балтийского моря. Сингапур фактически родной порт для "Академика Черского", здесь судно уже достраивалось в 2011 году. Можно предположить, что переоборудование трубоукладчика для работ на Балтике завершится как раз на верфях в этой стране.

Информация о неготовности "Газпрома" отправлять трубоукладчик в Европу из-за необходимости подготовки к освоению Киринского газоконденсатного месторождения на Дальнем Востоке не подтвердилась. Для работ на шельфе Сахалина судно уже готово и не требует дооснащения в иностранных портах.

Работы по достройке "Северного потока-2" возможно будет начать не раньше начала мая из-за погодных условий. Таким образом, российский трубоукладчик сможет пробыть в Сингапуре около месяца - срок достаточный, чтобы переоборудовать судно и успеть на Балтику как раз к окончанию весенних штормов.

"Академик Черский" может пробыть в Сингапуре около месяца - срок достаточный для дооснащения судна и его прибытия на Балтику к маю

Еще одна проблема заключается в весьма агрессивной политике США в отношении российского газопровода. Вполне вероятно, что оператор проекта - компания Nord Stream 2 - посчитал нецелесообразным афишировать раньше времени начало работ по достройке "Северного потока-2" российским судном. В компании от комментариев отказались.

В конце прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Запуск "Северного потока-2" состоится не позднее начала 2021 года

Под ограничения попали морские суда, занимающиеся укладкой этих трубопроводов на глубинах более 100 футов (30 метров), а также физические и юридические лица, которые продадут или сдадут в аренду суда для этих проектов, способные выполнять такие работы. США потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Помешать "Турецкому потоку" санкции уже не смогли, а вот подрядчик строительства "Северного потока-2" швейцарская компания Allseas свернула свою деятельность в Балтийском море, хотя оставалось уложить лишь около 166 километров трубопровода из планируемых 2460 км.

После заявлений России о том, что она способна достроить "Северный поток-2" самостоятельно, появилась информация, что США могут расширить санкции против газопровода на всех участников строительства и даже покупателей российского газа. "Попытки противодействовать завершению строительства газопровода будут продолжаться. А вот их масштабы зависят от ответных действий со стороны европейских стран, чей суверенитет в сфере энергетической безопасности столь бесцеремонно попирается", - считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Сергей Тихонов
Справка "РГ"

"Северный поток-2" - газопровод общей мощностью 55 млрд кубометров в год по дну Балтийского моря из России до берегов Германии. Протяженность трубопровода 1234 км (2468 км по двум ниткам). Газопровод состоит из 5 участков: российский - 118 км, финский - 374 км, шведский - 510 км, датский - 147 км, немецкий - 85 км.

Оператор проекта компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является "Газпром". Также в проекте участвуют европейские компании - германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

Строительство газопровода началось в 2016 году и по первоначальному плану должно было быть завершено до конца 2019 года, но график был сорван. Сначала из-за задержки выдачи Данией разрешения на работы в ее территориальных водах, а потом из-за введения санкций США.

На сегодняшний день оказались недостроены датский и немецкий участки.

Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Газопровод "Северный поток-2"

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