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10.02.2020 18:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Средняя зарплата школьного учителя составила более 41 тысячи рублей

Текст: Ксения Колесникова

В 2019 году средняя зарплата педагога общего образования - то есть школьного учителя - составила в России в среднем 41 116 рублей. Таковы данные мониторинга Росстата, опубликованные на сайте службы.

Правда, есть нюансы. 41 тысяча - это средняя "температура по больнице". В эту цифру включены все школы: и федерального, и регионального, и муниципального подчинения. В тех школах, которые подчинены напрямую регионам или федеральным ведомствам, зарплаты все-таки выше. У "муниципалов" средняя зарплата чуть ниже - около 35 тысяч рублей.

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Если смотреть по регионам, то самые высокие зарплаты - у педагогов на Чукотке. Там получают в среднем 100 тысяч и 500 рублей. В Москве - чуть меньше: 97 595 рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе зарплата учителя - более 94 тысячи рублей.

Где зарплаты оказались самыми маленькими? Например, в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании средняя зарплата учителя меньше 23 тысяч рублей. Ивановская область - 24 679 рублей.

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