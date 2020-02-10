Суд назначил компенсацию морального вреда за плохой бензин

Житель Забайкальского края взыскал 10 тысяч рублей компенсации морального вреда с заправочной станции, где ему залили некачественный бензин.

Плохое топливо попало в бак гражданина в самый неподходящий момент: мужчине надо было везти жену в роддом.

Как рассказал истец, день 20 января прошлого года обещал стать счастливым для его семьи. Жена вот-вот должна была родить. Но с самого утра все пошло не так.

На автозаправке, расположенной в поселке Забайкальск, мужчина залил полный бак топливом Аи-95. Всего вышло 38,49 литра. После чего двигатель с трудом запустился, автомобиль стал двигаться рывками, из выхлопной трубы послышались хлопки.

Тем не менее мужчина отправился в дальний путь до Читы. Расстояние по трассе составляет 499 километров. Надо было торопиться: жену уже с нетерпением ждали в перинатальном центре. Увы, доехать не удалось.

"В ходе поездки в Читу на участке дороги пгт. Могойтуй - пгт. Агинское при незначительном подъеме появился отчетливо слышный стук из-под капота, двигатель стал "задыхаться", на приборной панели автомобиля загорелись различные значки, уведомляющие о неисправности двигателя, - рассказывают в Забайкальском краевом суде. - В связи с чем автомобиль был взят на буксир попутным транспортом и доставлен в поселок Агинское. В дальнейшем машину на эвакуаторе доставили в Читу в сервисный центр, где после комплексного обслуживания, осмотра агрегатов и ремонта топливной системы было залито новое топливо, автомобиль завелся и начал работать удовлетворительно".

Но, конечно, беременная супруга на эвакуаторе в Читу уже не поехала. Мужу пришлось в срочном порядке договариваться на месте, чтобы жену поместили в родильное отделение райбольницы поселка Агинское, где и были приняты роды.

Лучше не думать о том, сколько нервов убила у мужчины та поездка на паршивом бензине. Но закономерный вопрос: как автозаправка должна загладить свою вину?

Когда мужчина пришел на станцию с претензиями, полностью отказывать ему не стали. Как рассказывают в суде, продавец топлива частично возместил истцу стоимость ремонта топливной системы.

Однако мужчина потребовал также возместить ему моральный вред, дополнительные расходы на ремонт двигателя и неустойку. На это был получен отказ, и пришлось идти в суд.

Из-за плохого бензина, залитого на автозаправке, машина водителя, который вез жену в родильный дом, сломалась. Водителю пришлось везти жену на эвакуаторе в ближайшую больницу

"Суд первой инстанции удовлетворил его исковое заявление частично, взыскав компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, неустойку и штраф, - рассказывают в Забайкальском краевом суде. - Судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда уточнила размер штрафа и неустойки, который в итоге составил 6,5 тысячи рублей, оставив размер компенсации морального вреда без изменения".

Напомним, по закону о защите прав потребителей штраф составляет половину от взысканной суммы. Суды учли, что именно некачественное топливо стало причиной неисправности авто на зимней дороге.